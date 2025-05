Vida do estilista Ronaldo Fraga é explorada em livro lançada neste sábado, 24

Foto: Nino Andrés/Divulgação Sabrina Abreu produz livro sobre experiências de Ronaldo Fraga

Ao longo da nossa vida, há fatos, eventos e momentos que fazem nosso coração bater mais acelerado, aflorando algumas emoções. Uma música, um filme, um (re)encontro, um livro, uma obra de arte. Para muitos, um desfile também tem esse poder. Mas são poucos os que conseguem comunicar e emocionar como Ronaldo Fraga.

Mas, o que está por trás de tantas mensagens traduzidas em roupas? A história do artista é contada no livro "Memórias de um estilista coração de galinha", que será lançado por Ronaldo neste sábado, 24, ao lado da jornalista Sabrina Abreu.

VEJA TAMBÉM | Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 24

Por nove anos, ela entrevistou o estilista, abordando pautas como a infância, os relacionamentos, a militância, e, claro, as coleções. Os textos são ilustrados com fotos e croquis.

O estilista possui mais de 35 anos de carreira. Porém, não só desfiles é composto o portfólio do artista. Confira cinco curiosidades de Ronaldo Fraga:

Um Grande Hotel

De passagem por Belo Horizonte? Não deixe de visitar o Grande Hotel Ronaldo Fraga. Inaugurado em 2015 em uma casa secular e tombada pelo patrimônio histórico, o espaço, concebido pelo estilista ao lado de Ivana Neves, guardiã da casa e do projeto, reúne gastronomia, cultura e história na capital mineira.

O espaço também pode ser cenário de eventos como casamentos, aniversários, celebrações e convenções.





Vivências brasileiras

Admirador declarado e entusiasta da cultura brasileira, Ronaldo enaltece o Brasil desconhecido de muitos não só em suas criações, mas proporcionando vivências e promovendo o desenvolvimento do artesanato e do turismo.

Em parceria com a Visu, uma agência de turismo de João Pessoa, acompanha os viajantes para o interior do Nordeste, compartilha conhecimento e enaltece saberes. Os roteiros passam por destinos como Chapada do Araripe e Cariri cearense e paraibano.





Moda, arte e política

Cidades, lugares e pessoas são sempre inspirações para Ronaldo criar suas coleções. Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade; Cândido Portinari, Athos Bulcão; Nara Leão, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues são alguns nomes homenageados pelo estilista ao longo de sua trajetória.

Em 2001, a estilista Zuzu Angel, vítima da ditadura militar brasileira, teve sua história contada no desfile "Quem Matou Zuzu Angel?"





Representatividade

Pautas LGBTQIA e de etarismo e fazem parte das manifestações de Ronaldo muito antes de serem debatidas por outros artistas.

Na apresentação da coleção "Tudo é risco de giz", apresentada em 2009, a passarela foi tomada por modelos de 65 anos a 92 anos, que desfilavam entre crianças de 5 anos a 8 anos. O discurso era a invisibilidade social de pessoas com mais de 60 anos, onde a própria moda substitui cores vibrantes por tons pastel.

As peças foram criadas sob uma cartela em preto, branco e cinza, remetendo à velhice vazia, com casa fechada e móveis cobertos por lençóis brancos.

Em 2016, o casting foi composto totalmente por mulheres transexuais. "El dia que me quieras" foi inspirada nas décadas de 1920 e 1930, com variações de um único vestido, mudando as estampas. A mensagem ressalta a importância de quem veste as roupas, e não as peças em si.

A apresentação iniciou com Ronaldo relembrando uma estatística que perdura: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. O dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) aponta que, em 2024, o País lidera, pelo 16º ano consecutivo, os índices globais de assassinatos contra essa população.





Figurinos assinados

Em 2022, Milton Nascimento realizava sua última turnê, com figurino assinado por Ronaldo Fraga. À época, o estilista se inspirou no artista Arthur Bispo do Rosário, no escritor Guimarães Rosa e na própria trajetória de Milton.

Feito de linho puro e forrado com seda dourada, o manto foi bordado à mão por uma bordadeira do Vale do Jequitinhonha. O vermelho representava o nascer na vereda e o azul remetia ao anoitecer. Elementos como violão e letras de canções de Milton também foram bordadas no manto.





Lançamento do livro

"Memórias de um estilista coração de galinha" com Ronaldo Fraga e Sabrina Abreu

Quando: sábado, 24, às 16 horas

sábado, 24, às 16 horas Onde: Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757 - Meireles)

Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757 - Meireles) Entrada gratuita