Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 26 de maio (26/05)

Foto: RIOMAR FORTALEZA/DIVULGAÇÃO Lucas Medeiros vai ensinar técnicas de pintura dos Bobbie Goods

Pensando em crianças e adultos que entraram na onda dos livros de colorir conhecidos como "Bobbie Goods", o shopping RioMar Fortaleza recebe um workshop gratuito com Lucas Medeiros, do perfil "Cores de Lucas", que ensina técnicas de pintura.

Quando: domingo, 25, das 14 às 17 horas

domingo, 25, das 14 às 17 horas Onde: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu) Gratuito





Arena Harry Potter

A atração "Harry Potter: Celebre Hogwarts" está disponível no shopping Iguatemi Bosque somente até domingo, 25. A experiência propõe vivências em cenários imersivos. O acesso é gratuito para grupos de acesso com um adulto e até três crianças, mediante cupom disponível no aplicativo "I'Club".

Quando: até domingo, 25, das 12 às 21 horas

até domingo, 25, das 12 às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito





Ateliê Criança Cria

A Pinacoteca do Ceará recebe o Ateliê Criança Cria, que, neste domingo, 25, é inspirado no desenvolvimento dos sentidos. O "Ateliê Sensorial" leva atividades que exploram o tato, olfato, visão e a audição com brincadeiras.

Quando: domingo, 25, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas

domingo, 25, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito, inscrições na recepção com uma hora de antecedência





Dia do Orgulho Nerd

O shopping RioMar Kennedy celebra o Dia do Orgulho Nerd com a 4ª edição do "Geekverso". A programação convida o público para atividades que vão desde paineis temáticos a batalhas de rima, além de espaços para compras do universo geek.

Quando: domingo, 25, das 10h30min às 20 horas

domingo, 25, das 10h30min às 20 horas Onde: RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Astronomia asteca

O Planetário Rubens de Azevedo realiza mais uma sessão juvenil-adulta da programação "Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo", que destaca a importância da observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no centro do México.

Quando: domingo, 25, às 18 horas

domingo, 25, às 18 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria