Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 26 de maio

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana destaca uma fase mais socialmente ativa, com espaço para trocas de ideias e vivências culturais em grupo, estimuladas pela Lua Nova e o encontro entre o Sol e Mercúrio. Cuide dos laços de amizade e valorize suas redes de contato.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana estimula seu foco na vida pessoal, especialmente nas questões ligadas à família e ao dinheiro, já que a Lua entra na fase nova. É um bom momento para resolver pendências materiais e se acertar com quem está por perto.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana favorece revisões que ajudam a melhorar sua comunicação e, consequentemente, o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Valorize a colaboração de ideias com o coletivo.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana estimula a colaboração para lidar com as exigências profissionais e as questões pendentes, conforme indica a Lua em sua fase nova. Os desafios se tornam menos intensos com o trabalho em grupo.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana indica que é um bom momento para se dedicar aos seus objetivos profissionais. Além do seu esforço, os contatos certos podem contribuir com esse processo. Sua competência pode se destacar ainda mais agora.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana mostra uma fase de mudanças internas, que podem surgir diante dos desafios. Isso ajuda no fortalecimento emocional. Aproveite as chances de sucesso profissional, impulsionadas pela união de Sol e Mercúrio.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana aponta uma fase de conexões sociais mais profundas, trazendo momentos agradáveis e satisfatórios. Sua maneira gentil e aberta de lidar com as pessoas pode favorecer encontros leves e fortalecer os laços com quem compartilha ideias e interesses.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana evidencia seu lado proativo, o que também impulsiona as colaborações profissionais. Sol e Mercúrio se unem de forma equilibrada e favorecem sua atenção para os assuntos financeiros.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana estimula o exercício da escuta e do cuidado com quem está por perto. A Lua Nova favorece vínculos mais abertos ao diálogo. É o momento de priorizar a troca, o bem-estar e tudo o que fortalece a convivência diária.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana contribui com o fortalecimento dos laços com quem faz parte do seu círculo pessoal e da sua rede de apoio, inclusive no ambiente de trabalho. As colaborações profissionais também se tornam mais fortes, devido à união entre o Sol e Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana favorece trocas leves e agradáveis no seu círculo pessoal, tornando o cotidiano mais divertido, com a chegada da Lua Nova. Valorize os vínculos e aproveite os momentos culturais.