Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 26 de maio (26/05)

Foto: Reprodução/Youtube/Walt Disney Studios BR Live-action de Lilo & Stitch adapta animação lançada há mais de 20 anos

Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza o filme "Lilo & Stitch". Live-action da famosa animação da Disney, onde Stitch, é um alienígena expressivo que foi adotado como animal de estimação por Lilo. Juntos eles descobrem o significado de família. O filme contém várias cenas com luzes piscantes constantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fotossensibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades.

Quando e onde: Ingresso.com

Mickey 17

Entrou no catálogo da Max o filme de ficção científica "Mickey 17", estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Bong Joon-Ho. Para fugir de agiotas, Mickey Barnes aceita encarar uma missão inédita fora da Terra. Atuando como funcionário "descartável", suas memórias são restauradas em um novo ser após a morte. No entanto, após inúmeras regenerações, Mickey 17 acaba enfrentando um dilema existencial ao encontrar sua próxima versão pronta

para substituí-lo.

Quando e onde: Max





Ritas

O cinema do Shopping Via Sul Fortaleza exibe nesta segunda-feira, 26, o documentário "Ritas", sobre a cantora Rita Lee. A vida pessoal de Rita e seu processo criativo são desvendados, revelando, assim, seu talento musical e sua capacidade de metamorfose no palco. A própria Rita guia a narrativa em entrevistas concedidas durante sua carreira e depoimentos recentes e inéditos.

Quando: segunda-feira, 26, às 18h30min

segunda-feira, 26, às 18h30min Onde: Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: R$ 18; vendas na bilheteria e em Ingresso.com

Concurso literário

Seguem abertas até esta terça-feira, 27, as inscrições para o 2º Concurso Literário da Degustadora Editora, de Ribeirão Preto (SP). A iniciativa visa selecionar obras inéditas em língua portuguesa nas categorias romance literário, novela, livro de contos e peça teatral. Podem participar autores de qualquer localidade, desde que as obras não tenham sido publicadas nem premiadas anteriormente, inclusive no formato digital.

Quando: até terça-feira, 27

até terça-feira, 27 Onde: adegustadoradehistorias@adegustadora.com.br

adegustadoradehistorias@adegustadora.com.br Instagram: @adegustadoradehistorias





Aquarius

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 26, o filme "Aquarius", de Kléber Mendonça Filho. Na obra, Sonia Braga vive uma jornalista aposentada que mora no apartamento onde criou os três filhos. Interessada em construir no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Mesmo sem querer vendê-lo, ela sofre todo tipo de ameaça para que mude de ideia.