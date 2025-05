Confira a agenda cultural desta terça-feira, 27 de maio (27/5)

Foto: FÁBIO LIMA Com shows, bate-papos, exibição de documentários e lançamento de livro, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove programação em homenagem a Fausto Nilo

Como parte do Festival Aralume, é realizada nesta terça-feira, 27, a gravação do espetáculo "Fausto Nilo: 80 anos de canção". A iniciativa é promovida pela Casa de Vovó Dedé. O show celebra a obra do arquiteto e compositor cearense com Juruviara e direção musical de Miqueias dos Santos. A apresentação tem plateia agendada para 20 pessoas.

Quando : terça-feira, 27, às 14h30min

: terça-feira, 27, às 14h30min Onde : Casa de Vovó Dedé (rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará)

: Casa de Vovó Dedé (rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará) Entrada gratuita mediante agendamento prévio pelo WhatsApp: (85) 98888.2244





Teatro

A peça "A Invenção do Nordeste", do Grupo Carmin de Teatro (RN), é apresentada no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta terça-feira, 27. Na montagem, um diretor é contratado por uma produtora para selecionar um ator nordestino que possa interpretar um personagem nascido na região. Durante a preparação, os dois atores selecionados para a final refletem sobre suas identidades, culturas, histórias e percebem que viver um personagem nordestino não é simples.

Quando : terça-feira, 27, às 20 horas

: terça-feira, 27, às 20 horas Onde : CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada no site OutGo e bilheteria





Salmo 91

É encerrada nesta terça-feira, 27, a temporada do espetáculo "Salmo 91", do Grupo Imagens de Teatro. A peça revisita o massacre do Carandiru, tragédia ocorrida em 1992, quando 111 detentos foram mortos. O trabalho revela as feridas abertas do maior massacre do sistema prisional brasileiro.

Quando : terça-feira, 27, às 19h30min

: terça-feira, 27, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas na bilheteria e no Sympla





Exposição

Esta é a última semana disponível para conferir a exposição "Sérgio Lima, Seis Décadas, Uma Vida com Arte" no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC). A mostra homenageia o pintor, escultor e designer Sérgio Lima. Em sua trajetória, foram muitas as exposições e prêmios, com destaque para o prêmio do Salão Nacional de Artes Plásticas (MAM-RJ) de 1979, ocasião em que apresentou obras enfatizando a ameaça já constante sobre as florestas brasileiras.

Quando : até sexta-feira, 30, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

: até sexta-feira, 30, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde : Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

: Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





No Radar

O cantor e compositor carioca Diogo Nogueira faz show em Fortaleza na quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. A apresentação ocorre no Iguatemi Hall e os ingressos estão à venda. No espetáculo, Diogo celebra a música brasileira. Além de novas leituras para sucessos de sua carreira, como "Pé na Areia", "Alma Boêmia" e "Sou Eu", o artista leva ao palco o

samba de roda da Bahia e o melhor do cancioneiro popular brasileiro.

Quando : quinta-feira, 12, às 19 horas

: quinta-feira, 12, às 19 horas Onde : Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Pixel Ticket e bilheteria do Iguatemi Hall