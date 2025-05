Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 28 de maio (28/5)

Foto: IAC-CE/Divulgação Evento Maio Laranja no IAC_CE

Nesta quarta-feira, 28, o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará realiza ações culturais e educativas que fazem alusão ao Maio Laranja, período que destaca a importância do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na programação, há o espetáculo teatral "Não me toque, seu boboca!", além de atividades de acolhida, apresentações culturais e distribuição de materiais informativos

Quando : quarta-feira, 28, das 15h às 16h30min

: quarta-feira, 28, das 15h às 16h30min Onde : IAC Social (Rua Tomás Rodrigues, 760 - Antônio Bezerra)

: IAC Social (Rua Tomás Rodrigues, 760 - Antônio Bezerra) Gratuito

Mais informações: @iac.ce





Os Melhores do Mundo

Estão à venda os últimos ingressos para o espetáculo "Notícias Populares", do grupo de comédia Os Melhores do Mundo, composto por Adriana Nunes, Jovane Nunes e Welder Rodrigues. A peça, que conquista pela improvisação e criação de personagens memoráveis, acontece em agosto deste ano em Fortaleza e já está com lugares disputados no Teatro RioMar.

Quando : sábado, 23 de agosto, às 21 horas

: sábado, 23 de agosto, às 21 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : a partir de R$ 70

: a partir de R$ 70 Vendas pelo site Uhuu.com





Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 28, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Keyvianne Lima. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu voltado para pessoas de todas as idades. O momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 20 vagas.

Quando : quarta-feira, 28, às 17h30min

: quarta-feira, 28, às 17h30min Onde : Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara





Festival Mi

As inscrições para a edição de 2025 do Festival Mi - Música na Ibiapaba foram prorrogadas até domingo, 1º de junho. Promovendo atividades formativas e encontros entre profissionais e interessados em música, o evento irá ocorrer entre os dias 20 e 26 de julho. São 67 oficinas nas diversas áreas da música com acesso para estudantes, pesquisadores e público geral.

Quando : inscrições até 1º de junho

: inscrições até 1º de junho Onde : inscrições no Mapa Cultural do Ceará

: inscrições no Mapa Cultural do Ceará Gratuito

Mais informações: festivalmi.com.br





O Poeta Das Cores

O Cinema Dragão do Mar exibe nesta quarta-feira, 28, às 19h10min, o longa-metragem "Antônio Bandeira - O Poeta Das Cores", um documentário biográfico do pintor cearense Antônio Bandeira conduzido pelo sobrinho Francisco Bandeira. A obra tem direção do cineasta Joe Pimental e aborda memórias da vida do pintor cearense que morreu em Paris, na França.

Quando : quarta-feira, 28, às 19h10min

: quarta-feira, 28, às 19h10min Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)