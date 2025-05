Filme sobre artista de rua da Bela Vista é exibido em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal/DIVULGAÇÃO Pintura do artista plástico Seu Luiz, presente no filme "Espírito Vegetal", de Samuel Setubal

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) exibe nesta quinta-feira, 29, o curta-metragem "Espírito Vegetal", produzido pelo repórter fotográfico do O POVO, Samuel Setubal. O evento ocorre às 12 horas e a entrada é gratuita. O filme retrata a história de Seu Luiz, artista plástico de rua do bairro Bela Vista. Aos 57 anos, ele se tornou um "retrato da cidade, que aos poucos foi perdendo sua natureza e sendo tomada pela onda da grande metrópole urbana que é Fortaleza", diz a sinopse.

Enquanto passa por um período de reabilitação, Seu Luiz conta sobre suas vivências e fábulas da infância, mas também alguns de seus traumas. Com uma "doença forte", Luiz pensa sobre sua vida e escolhe tentar mais uma vez se internar e voltar a ter uma "vida normal" após sua cura espiritual.

Com trilha musical original de Hermeson Maia e drones e imagens aéreas de Aurélio Alves (também repórter fotográfico do O POVO), o filme de Samuel foi o seu Trabalho de Conclusão de Curso em Cinema na Universidade Federal do Ceará.

Espírito Vegetal

Em "Espírito Vegetal", o rosto de Seu Luiz não é mostrado ao público, que conhece sua história a partir de sua voz. A ideia para o curta surgiu a partir do interesse em fazer um filme sobre o cotidiano do bairro Bela Vista, onde Samuel mora. Na busca por fontes, lembrou de Seu Luiz.

"Começamos uma amizade e se tornou uma vontade minha de falar sobre ele sobre sua arte. O filme acabou virando um retrato do bairro contado pela voz e história de Seu Luiz com a ideia de melhorar sua situação", explica o repórter fotográfico.

"Chamou a atenção também a situação de rua em que vivia. O filme foi uma gravação de mais de um ano de nossas conversas e terapias pelas ruas da Bela Vista". Por ter enfrentado dependência química, sofreu com doenças, problemas no estômago e fígado.

Hoje, porém, está em uma situação melhor. "Realizar e produzir esse curta foi um processo difícil e de muito aprendizado. Para mim, o grande sucesso do filme já aconteceu: ajudar Seu Luiz, que hoje está como monitor em um centro de recuperação para dependentes químicos", pontua.

Exibição de "Espírito Vegetal"