Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 29 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Os desafios cotidianos no ambiente doméstico podem mexer com seu emocional, levando a reações exageradas que atrapalham sua imagem e o relacionamento com as pessoas queridas. Busque agir com maturidade e serenidade e evite cair em ilusões.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão entre a Lua, Vênus e Netuno na área de crise, indica frustrações que podem afetar sua autoestima e a maneira como você se expressa. Reserve um tempo para cuidar de si, deixando de lado expectativas irreais. Encontre maneiras de renovar seu otimismo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A busca por conexões mais verdadeiras com as pessoas ao seu redor cresce. No entanto, o excesso de idealizações pode acabar gerando frustrações e comprometer seus relacionamentos. É importante manter os pés no chão, inclusive em questões financeiras.

Câncer 21/06 a 22/07 Suas expectativas de sucesso podem ser frustradas por um ambiente desafiador, comprometendo o andamento de projetos em grupo. Faça o que está ao seu alcance sem esperar por recompensas.

Leão 23/07 a 22/08 A tensão entre a Lua, Vênus e Netuno indica um período de inquietações e frustrações, que pode limitar sua capacidade de julgamento e ação. Deixar certas idealizações de lado pode ser difícil, mas isso ajuda a seguir por caminhos mais coerentes com a realidade.

Virgem 23/08 a 22/09 Você pode sentir dificuldade para conciliar seus interesses pessoais com as necessidades do coletivo, comprometendo o diálogo e a harmonia, já que a Lua entra em tensão com Vênus e Netuno. Ceda no que for possível, mas sem abrir mão do que é essencial para seu equilíbrio emocional.

Libra 23/09 a 22/10 Os vínculos do dia a dia podem ficar mais instáveis, comprometendo a qualidade das ações que dependem da ajuda de outras pessoas, devido à tensão lunar com Vênus e Netuno. Não deixe que o orgulho fale mais alto e mantenha a tranquilidade nas conversas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Manter a discrição emocional é essencial neste momento, favorecendo momentos de recolhimento que melhoram o seu bem-estar. Evite se entregar ao desânimo, procure enxergar os desafios como pausas importantes para sua transformação interior e crescimento pessoal.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu lado criativo e emocional pode ficar comprometido pela dificuldade de conexão com o ambiente ao redor, já que o desejo de aceitação encontra pouca receptividade. Valorize os momentos tranquilos e fortaleça sua autoestima.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A tensão da Lua com Vênus e Netuno nos relacionamentos próximos mostra a importância de manter uma postura discreta, mais gentil e respeitosa com as necessidades de quem está por perto. Criar expectativas fora da realidade pode levar à frustração, por isso evite cair em ilusões.

Aquário 21/01 a 18/02 A tensão entre a Lua, Vênus e Netuno pode afetar o equilíbrio nas relações e criar atritos com as pessoas próximas. É possível que você tenha reações impulsivas frente aos desafios, expressando suas opiniões sem pensar nas consequências. Se algo incomodar, o mais indicado é buscar o diálogo e agir com sensatez.