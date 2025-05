Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 29 de maio (29/05)

Foto: Juliana Tavares/Divulgação Neste sábado, 31, Ayrton Pessoa Bob apresenta o show "Auroras" na Arena Dragão

Auroras

Ayrton Pessoa Bob apresenta o show "Auroras" na Arena Dragão. No repertório, composições que marcaram sua trajetória artística nos últimos dez anos, incluindo criações dos projetos "Argonautas" e "Manual Prático da Saudade", além de trilhas sonoras para o teatro. A apresentação integra o Fuxico no Dragão.

Quando: sábado, 31, às 17 horas



sábado, 31, às 17 horas Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Os Mininu

O Theatro Via Sul recebe o show "Os Mininu", dos humoristas Titela do Ceará, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão e Oliveirinha. No primeiro ato, cada integrante faz seu set de piadas. Já no segundo, eles retornam ao palco para quadro interativo.

Quando: sexta-feira, 30, a partir das 20 horas

sexta-feira, 30, a partir das 20 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no Uhuu





O Quintal Encantado

Estreia no Cineteatro São Luiz neste sábado, 31, o espetáculo "O Quintal Encantado", que marca os 40 anos da Cia Prisma de Artes. A montagem mergulha no bullying nas escolas e nos desafios de lidar com diferenças. Catarina é uma menina que adora ler e conversar com os bichinhos do quintal da vovó Catarineta. Por ser considerada "diferente", é alvo de zombarias e exclusão.

Quando: sábado, 31, às 17 horas

sábado, 31, às 17 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito





Comédia Cearense

É encerrada neste sábado, 31, a temporada do clássico "O Beijo No Asfalto", de Nelson Rodrigues, interpretado pelo Grupo Comédia Cearense. Ao ver um homem atropelado, Arandir atende a seu último pedido e o beija. O que seria uma atitude humana vira um escândalo quando um repórter expõe o fato.

Quando: sábado, 31, às 20 horas

sábado, 31, às 20 horas Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Castelo Inflável

A partir desta sexta, 30, o Shopping RioMar Kennedy recebe o Jump Around. O brinquedo ficará disponível no estabelecimento até o dia 3 de agosto. Aberto para público de todas as idades, o Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pula e estruturas

de escalada.

Quando: a partir desta sexta-feira, 30; funcionamento de quinta-feira a domingo, das 15 horas às 20h30min

a partir desta sexta-feira, 30; funcionamento de quinta-feira a domingo, das 15 horas às 20h30min Onde: Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy) Quanto: a partir de R$ 24,95 (PCD); vendas no Sympla e bilheteria





Visita mediada

O Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza a primeira edição do "Museu a céu aberto". O momento promove uma visita guiada gratuita aos espaços da antiga Estação Ferroviária Prof. João Felipe. Com início às 11h30min, a visita terá mediação de educadores museais.





Quando: domingo, 1º, a partir das 11h30min

domingo, 1º, a partir das 11h30min Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito; vagas limitadas por ordem de chegada

Tributos

O JamRock recebe mais uma edição do projeto "Bloco do Eu Sozinho" nesta sexta-feira, 30. A noite terá um total de 5 horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank (foto), Paralamas, Los Hermanos e O Rappa. Também haverá um bloco com músicas das bandas CPM 22, Detonautas e Raimundos.

Quando: sexta-feira, 30, às 22 horas

sexta-feira, 30, às 22 horas Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 45; vendas no Sympla