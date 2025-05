Renato Teixeira celebra 80 anos com show em Fortaleza

Foto: Fabio Nunes/divulgação Renato Teixeira tem mais de 20 discos lançados ao longo dos 50 anos de carreira

“Mando daqui, das bandas do rural, lembranças. Vibrações da nova hora Pra você que não tá aqui”, ressoa Renato Teixeira em sua canção Raízes. Reconhecido pela repercussão na cultura caipira, o cantor paulista decidiu comemorar suas 80 décadas em uma turnê celebrativa, sendo a fortaleza um dos destinos escolhidos.

Com a alta procura e todos os setores esgotados, o compositor realiza uma única apresentação na próxima sexta-feira, 30, no Teatro RioMar às 21 horas. Em seu repertório, o artista reúne os sucessos que o consagraram no cenário da música brasileira, como “Romaria”; “Amora”; “Amizade Sincera” e “ D De Destino”.

Entre suas letras e melodias são resgatadas a memória da vida no campo, o cantor incorpora a religiosidade e os costumes cotidianos dos habitantes do espaço rural, sem esquecer de conectar a tradição a um espírito de juventude, característica que ele mesmo assume fundamental em seu trabalho.

“Como eu costumo dizer, em algum lugar do coração, terei sempre 20 anos, mas não adianta fugir da idade, uma hora ela vai me pegar e eu o que ela tem que fazer com todos os seres da Terra. Mas enquanto ela não me derruba, eu vou tocando em frente”, aponta.

O artista ainda complementa que o público é sua principal força motriz. “Enquanto eu tiver perna para andar, saúde para encarar e poder cantar e ter voz para cantar, eu estarei onde o povo estiver, com certeza”, ressalta.

Nascido em Santos, em São Paulo, Teixeira aos 15 anos trabalhava em uma rádio, que o despertou para a música caipira. Cultura que também é conhecida como cultura sertaneja e apresenta as tradições e os costumes do povo rural, especialmente das regiões sudeste e centro-oeste.

Apesar de suas raízes, o cantor destaca que a cultura nordestina sempre foi uma influência em suas obras. Renato destacou que, ainda pequeno, costumava ver sua mãe dançar frevo, que já chamava sua atenção para o ritmo. Além disso, a relação com sua esposa, que é pernambucana, também contribuiu para “seguir direto para o Ceará”, como canta na música “Amanheceu, Peguei a Viola”.

“Eu tenho uma ligação muito forte com o Nordeste brasileiro e com a cultura. Comecei minha carreira fazendo música nordestina, fui amigo de Gonzagão. Um dos poetas que me inspirou foi Manuel Bandeira”, destaca.

Nessas cinco décadas de carreira, o compositor complementa que mantém uma relação especial com a Capital Alencarina. Compartilhando assim, amizades com cantores fortalezenses como Fausto Nilo e Fagner, com quem já divide 2 álbuns e segue para o terceiro, assim como Belchior, também fez parte dessa lista de amigos.

Dono de mais de 20 discos, suas composições esperançosas e nostálgicas que mesclam a música caipira com o folk americano, já foram interpretada nomes da MPB, como Almir Sater, com quem compôs "Tocando em Frente", Sérgio Reis, Victor & Leo, em especial Elis Regina com a canção "Romaria".

Seu legado também ultrapassa gerações e segue entre cantores contemporâneos como gravações de suas músicas por Luan Santana e Fernando de Sorocaba. “Então as minhas canções trazem para mim um grande conforto e encantamento. Que bom que as pessoas reconhecem alguma coisa nessas canções porque são que nem filhos quando você passa por alguém e a pessoa fala: ‘Nossa, que menino bonitinho, que menininha linda’. Você enche de orgulho, né?”, comenta.

Entre tantas histórias e conquistas, o músico ressalta que os trabalhos não se encerram após a turnê, pois ele já tem planos. “Os projetos não param nunca. Depois da turnê, eu quero pegar todas essas novas músicas, essas parcerias todas que eu tô fazendo e fazer com voz e piano. Eu quero fazer um trabalho de declaração de amor à música caipira”, reforça.

O cantor também aproveitou o espaço para compartilhar uma dica com a nova geração. “Como meu conselho final, nunca deixe de ter planos, fazer projetos, porque sem eles você se entristece, a vida fica chata, e você envelhece. Pense,projete, vai em frente, sempre, tocando em frente. Assim cada um de nós compõe a sua própria história”, encerra.

Renato Teixeira e Banda - Show 80 Anos de Vida

Quando: sexta-feira, 30, às 21 horas

sexta-feira, 30, às 21 horas Onde: Teatro Rio Mar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Rio Mar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Ingressos Esgotados





