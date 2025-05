Gran Marquise retorna com "Chá da Tarde"

Foto: Rodrigo Patrocínio/Divulgação Gran Marquise retorna com o tradicional "Chá da Tarde" em novo espaço

Hotel Gran Marquise retorna com o seu saudoso "Chá da Tarde" para o cotidiano dos cearenses. Conceituado pelo parisiense e chef pâtissière, Dominique Guerin, a proposta gastronômica será servida no espaço "Varanda Mucuripe".

O ambiente, que acaba de passar por uma repaginação completa, é assinado pelo arquiteto Racine Mourão. Agora, hóspedes e clientes passantes poderão aproveitar de uma vista para o mar enquanto tomam o "Chá da Tarde".

"A concepção é abrir o mar por inteiro, permitir a vivência das águas verdes do mar de Fortaleza para cada pessoa que se acomodar na Varanda", define o arquiteto.

Responsável pela criação do menu e treinamento de toda a equipe que atuará no novo produto, Dominique carrega em sua bagagem mais de 50 anos no ramo da confeitaria, tendo atuado como professor da renomada escola Le Cordon Bleu e conquistado inúmeros prêmios no Rio de Janeiro, onde mora há décadas. "Vamos apresentar um Chá com conotação de pâtisserie bem francesa, sem o exagero do açúcar e com o refino que o lugar merece. As farinhas são da França e os chocolates são belgas", destaca o francês, discípulo do chef Gaston Lenôtre, Dominique prima pelo frescor dos ingredientes.

Chá da Tarde no Hotel Gran Marquise

Quando: de segunda-feira a sábado, das 15h às 18 horas

Onde: Varanda Mucuripe (avenida Beira Mar, 3980)

Mais informações: no número 4006.5000