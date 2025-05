Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 30 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Problemas emocionais surgem devido à tensão entre Lua e Vênus no setor familiar e em seu signo. Isso compromete suas interações e as tarefas do dia a dia. É crucial manter a discrição ao lidar com os sentimentos para não sobrecarregar quem está ao seu redor. Cuide da mente e procure relaxar.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão entre Lua e Vênus continua e pode levar a um excesso de emoções diante dos desafios. Por isso, evite alimentar preocupações, reduza o ritmo no trabalho e valorize o descanso para preservar o seu bem-estar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Conflitos sobre limites e espaço pessoal podem aparecer com a tensão entre Lua e Vênus. Ao tratar de interesses comuns, escolha uma postura discreta e respeitosa. Se precisar falar sobre algo delicado, evite confrontos e mantenha a calma.

Câncer 21/06 a 22/07 Frustrações na carreira e falta de reconhecimento podem comprometer sua autoconfiança, como indica a tensão entre Lua e Vênus em seu signo e o setor do trabalho. Evite se prender ao que não deu certo. Tente adotar uma visão mais prática e objetiva sobre suas conquistas.

Leão 23/07 a 22/08 Seu estado emocional pode ficar instável devido à tensão entre Lua e Vênus, comprometendo a maneira como você lida com os desafios e o seu próprio bem-estar. Tente analisar as situações com neutralidade, cuide de si e evite se expor demais, já que a Lua logo entrará em seu signo.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua e Vênus seguem tensionadas entre o setor de amizades e sua vida pessoal. Isso mostra diferenças difíceis de resolver nas suas relações, o que pode gerar uma grande frustração emocional. Tentar forçar soluções pode ser ainda pior, procure se recolher um pouco e cuidar do próprio bem-estar.

Libra 23/09 a 22/10 Com Lua e Vênus em tensão entre os setores profissional e de relacionamentos, as parcerias de trabalho podem se desequilibrar, principalmente por conta de vaidades feridas. Evite deixar que o orgulho atrapalhe o bom senso e busque agir com gentileza e cooperação.

Escorpião 23/10 a 21/11 A falta de perspectiva sobre projetos pessoais importantes pode causar frustração agora. Tente viver o presente com serenidade, valorizando o que você consegue fazer neste momento, já que a Lua ingressa no setor profissional.

Sagitário 22/11 a 21/12 Com Lua e Vênus tensionadas entre o setor íntimo e o social, é importante preservar sua privacidade e se voltar para a vida pessoal. Evite se expor demais. Conecte-se ao que faz sentido para você e cultive momentos que renovem seu bem-estar.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As parcerias do cotidiano podem passar por um período de distanciamento emocional. Para evitar atritos, é preciso ter cuidado e respeitar a privacidade. Momentos de recolhimento podem ajudar a evitar conflitos e permitir que você processe as situações com mais clareza, já que a Lua atua no setor íntimo.

Aquário 21/01 a 18/02 Com Lua e Vênus em tensão entre os setores do cotidiano e da comunicação, é importante ter cuidado com a falta de empatia nas conversas e com a sensibilidade em excesso diante dos desafios. Preserve sua privacidade, mas tente entender o ponto de vista de quem está por perto.