Paixão nacional, confira as melhores batatas fritas de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Dia da batata frita: Na foto, as batatas da hamburgueria BooHuu

Nesta sexta-feira, 30, é celebrado o Dia Mundial da Batata Frita, uma homenagem ao "quitute" que conquistou o paladar de diversas nacionalidades, com variações de molhos e temperos.

A comida, que é sucesso garantido nos restaurantes, teve receita criada há séculos, mas não há convicção de qual país foi o verdadeiro inventor. A única certeza é a batata ser nativa da América do Sul, onde foi cultivada há, pelo menos, 8.000 anos.

Quando o tubérculo chegou à Europa, no século XVI, teve bom aproveitamento da população devido à sua resistência a pragas. Seu nome "french fries" (termo em inglês) significa "batata francesa", em tradução livre, pois se acredita que sua receita tenha sido inventada na França, no final do século XVII.

Na época, as batatas eram cozidas em gordura, não fritas. A versão em fritura ganhou repercussão somente no século XIX, quando a iguaria já era amplamente consumida na Europa. Essa versão é contestada pela Bélgica, que defende que os camponeses que moravam próximo ao rio Meuse foram os verdadeiros criadores, pois eles comiam tradicionalmente pescados fritos da região. No inverno, diz a lenda que eles congelavam os peixes em esculturas com batatas e, depois, os fritavam.





O tempero do Chef

A hamburgueria Boohuu é uma novidade em Fortaleza, que promete conciliar momentos divertidos com batatas fritas de sabor irresistível. No cardápio, há apenas uma opção de batata: a do chef, que acompanha molhos e um tempero com especiarias selecionadas, polvilhadas sobre o lanche. É uma porção generosa, mas que não dá vontade de parar de comer.

Funcionamento: segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas

segunda-feira a domingo, das 17 às 23 horas Onde: Av. Desembargador Gonzaga, 487- Cidade dos funcionários

Av. Desembargador Gonzaga, 487- Cidade dos funcionários Quanto: R$ 14,90

R$ 14,90 Instagram: @boohuuhamburgueria





Aussie Cheese Fries

Se a fome é grande, a batata frita também tem de ser. Na rede Outback, disponível em dois shoppings de Fortaleza, é servida a Aussie Cheese Fries (R$ 69,90), batatas fritas com queijos e bacon. A porção é bem servida.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h

segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h Onde: Shopping RioMar Fortaleza e Shopping Iguatemi Bosque

Shopping RioMar Fortaleza e Shopping Iguatemi Bosque Quanto: R$ 69,90

R$ 69,90 Instagram: @outbackbrasil





Sequinha e deliciosa

A hamburgueria Salt Pepper é um dos melhores locais para quem deseja variedade. No caso das amadas batatas fritas, é possível encontrá-las em porção tradicional, temperadas, com cheddar e bacon ou com um rub especial de páprica.

Funcionamento: segunda-feira a domingo, das 17 às 22h30min

segunda-feira a domingo, das 17 às 22h30min Onde: Unidade Aldeota (Av. Santos Dumont, 1788 - Manuel Dias Branco) e Parquelândia

Unidade Aldeota (Av. Santos Dumont, 1788 - Manuel Dias Branco) e Parquelândia Quanto: R$ 9,50 (porção pequena tradicional), R$ 16 (tradicional), R$ 17,50 (com páprica) e R$ 29,80 (com cheddar e bacon)

R$ 9,50 (porção pequena tradicional), R$ 16 (tradicional), R$ 17,50 (com páprica) e R$ 29,80 (com cheddar e bacon) Instagram: @saltpepperburger





Sabor defumado

Para quem gosta do sabor defumado, o Barney Burger pode ser o local ideal. Lá, a batata frita é servida ao modo tradicional e na versão "Melted Bacon Fries" com cheddar e farofa crocante de bacon.

Funcionamento: Diversos horários conforme unidade

Diversos horários conforme unidade Onde: Unidade Fátima (Rua Monsenhor Otávio de Castro, 901 - Fátima), Maria Tomásia (R. Maria Tomásia, 740 - Aldeota), Sul (R. Lourival Correia Pinho, 147 - Parque Manibura) e Eusébio (R. Farias Brito, S/N - Lojas 33 e 34 - Amador, Eusébio)

Unidade Fátima (Rua Monsenhor Otávio de Castro, 901 - Fátima), Maria Tomásia (R. Maria Tomásia, 740 - Aldeota), Sul (R. Lourival Correia Pinho, 147 - Parque Manibura) e Eusébio (R. Farias Brito, S/N - Lojas 33 e 34 - Amador, Eusébio) Quanto: R$ 35,90 (Melted Bacon Fries 400g), R$ 13,90 (individual) e R$ 24,90 (porção comum 300g)

R$ 35,90 (Melted Bacon Fries 400g), R$ 13,90 (individual) e R$ 24,90 (porção comum 300g) Instagram: @barneysburger





Super crocante

Batata furiosa

Do tradicional ao sofisticado, são preparadas as batatas fritas do Meatpacking. Lá, você encontra opções cobertas com cupim desfiado, creme azedo, cheddar cremoso e pimenta jalapeno; trufadas cobertas com parmesão e geleia de tomate com bacon; e cheddar e bacon (batata furiosa).

Funcionamento: domingo a quinta-feira, das 15 às 23 horas; sexta-feira e sábado, das 11 à 00 hora

domingo a quinta-feira, das 15 às 23 horas; sexta-feira e sábado, das 11 à 00 hora Onde: República do Líbano, 1080 - Varjota

República do Líbano, 1080 - Varjota Quanto: R$ 35,90 (batata furiosa), R$ 34,90 (batata trufada), R$ 25,90 (porção comum) e R$ 15,90 (porção individual)

R$ 35,90 (batata furiosa), R$ 34,90 (batata trufada), R$ 25,90 (porção comum) e R$ 15,90 (porção individual) Instagram: @meatpacking