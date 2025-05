Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 30 de maio (30/05)

Foto: Tim Oliveira/Divulgação "As Cartas Não Mentem Jamais" espetáculo do Teatro Coletivo Moska

O Teatro Coletivo Moska apresenta nesta sexta-feira, 30, o ensaio coletivo do espetáculo "As Cartas Não Mentem Jamais - Um Ensaio Aberto" no Theatro José de Alencar. A peça acompanha as amigas Isolda e Joana, que vivem juntas os desafios da vida de artista até que um homem violento e machista altera o destino das duas.

Quando: sexta-feira, 30, às 18 horas

sexta-feira, 30, às 18 horas Onde: Sala de Teatro Nadir Papi Saboya do Theatro José de Alencar (- Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Sala de Teatro Nadir Papi Saboya do Theatro José de Alencar (- Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Vendas pelo Sympla.com.br

Seu Futuro Pet

Começa nesta sexta-feira, 30, a feira "Seu Futuro Pet", que promove a adoção de cães e gatos no Shopping Parangaba, no Piso L2. O evento, que acontece sem fins lucrativos, também recebe doações de ração para serem levadas a ONGs de proteção e apoio animal. A ação segue no domingo, 1º de junho, e entre os dias 6 e 8 de junho. (Imagem ilustrativa)

Quando: sexta-feira, 30 e 31 de maio; 1º, 6, 7 e 8 de junho - das 10 às 22 horas

sexta-feira, 30 e 31 de maio; 1º, 6, 7 e 8 de junho - das 10 às 22 horas Onde: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Gratuito

Mais informações: @shoppingparangaba

Bumba Meu Boi Canarinho

Acontece nesta sexta-feira, 30, a manifestação popular do Bumba meu boi, composto por pessoas LGBTQIAPN , negras e de terreiro da Casa das Negas. A brincadeira promovida terá dança, batida de pés, música e teatro, com forte ritmo de percussão e entremeios; pois é o ato de preparação da entrada do Boi Canarinho.

Quando: sexta-feira, 30, às 12h30min

sexta-feira, 30, às 12h30min Onde: calçada do Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

calçada do Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Músicas crueis

A Hytti Pub recebe nesta sexta-feira, 30, um show especial da cantora cearense Bruna Ene, que leva ao público sucessos dos gêneros sertanejo, brega, do forró, e da música popular brasileira. A cantora promete causar uma mistura de sentimentos durante o show, que fará as pessoas rirem e chorarem ao mesmo tempo.

Quando: sexta-feira, 30, às 21 horas

sexta-feira, 30, às 21 horas Onde: Hytti Pub (Avenida Washington Soares, 720, Loja 02 - Edson Queiroz)

Hytti Pub (Avenida Washington Soares, 720, Loja 02 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 66

R$ 66 Vendas pelo Sympla.com.br





O Fusca ou a Filha

"E qual dá mais despesas? Um filho ou um carro velho?": é com esse questionamento improvável que o humorista Stevan Gaipo desenvolve seu show de stand-up no Teatro Brasil Tropical. No palco, ele desenvolve a sua vivência após a chegada da filha em uma casa que já tinha 3 carros velhos.