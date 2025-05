Sinais dos tempos...e outros lances da (louca) atualidade

Foto: Aurelio Alves Silvia Helena, chef e proprietária da Doce Gula, na Cidade dos Funcionarios

Pergunte nas farmácias, que têm ambulatório, qual medicamento é o mais injetado nos clientes. Engana-se quem pensa ser algo para as viroses. Dominam as aplicações de hormônios para fins estéticos. O que, nos anos 1990 ficou conhecido como "bomba", foi gourmetizado por uma ala da Medicina e vem sendo chamado, eufemisticamente, como reposição hormonal.

A repercussão da onda - fake-fitness - chega nos hospitais, com emergências cada vez mais procuradas por pacientes com ataques cardíacos. Na anamnese, médicos descobrem que a cardiopatia tem relação com a prescrição e o uso irresponsável dessas substâncias. Esse é o melhor final para quem escapa da roleta russa que vem matando jovens, suuuuuuuuper definidos, toda semana.

Ontem comentei na coluna acerca da redução de impostos para igrejas e tempos religiosos. O "Faith Business" é, mesmo, o negócio da vez. Em 2023, o maior número de alvarás de construção emitidos pela Prefeitura de Fortaleza para fins comerciais foi para estes espaços de... completem a frase.

E as redes (anti)sociais estão com seu domínio absoluto, minimamente, em análise. Pesquisas dos institutos Socialinsider, de 2024, e do Statista, já desse ano, apontam um crescente declínio do número de interações dos usuários. Em outras palavras, as pessoas até olham, mas com o pé atrás e sem a mesma disponibilidade, de outrora, em sair comentando tudo o que passa no feed.

A tendência ganha ainda mais força com a Geração Z que, excluindo aqueles pouquíssimos que se embalaram na onda influencer e fazem dinheiro on-line, tem optado pelo "off" total. Feed sem nenhuma postagem, bio sem informações detalhadas e canais paralelos de comunicação com suas bolhas, mas sem deixar rastros. Motivos variados: autoestima, preguiça de editar fotos e legendas, compreensão de que se trata mais de um jogo comercial do que, propriamente, da vida real.

Foto: Samuel Setubal Projeto Legados com o Colégio Christus e seu diretor José Rocha

Projeto Legados, do O POVO, chega à quinta temporada, destacando histórias inspiradoras de empreendedores cearenses, que transformam negócios e impactam positivamente a sociedade. Nova edição traz cinco episódios inéditos, já disponíveis no serviço de streaming OP , com trajetórias marcantes de empresários de diferentes setores da economia local.

Os destaques da temporada são Daniela Cabral (Acal Home Center), Dany Dantas (Leão do Sul), José Rocha (Colégio Christus, na foto), Alódia Guimarães (setor de eventos) e Jonas Oliveira Neto (Flora Pura). Maior parte dos entrevistados representa a segunda geração de negócios familiares, com exceção de Alódia Guimarães, que construiu carreira própria no competitivo setor de eventos sociais.

O episódio de estreia acompanha a trajetória de Daniela Cabral, que ajudou a consolidar a Acal como referência em materiais de construção no Ceará, apostando em inovação com o pioneirismo no e-commerce do setor. Já Dany Dantas narra a história da tradicional pastelaria Leão do Sul, que se prepara para comemorar 100 anos em 2026. José Rocha fala sobre a missão do Colégio Christus, fundado por seus pais, que alia excelência acadêmica e formação ética. Alódia Guimarães é retratada como um ícone dos eventos sociais, e Jonas Oliveira Neto, da Flora Pura, mostra como transformou a farmácia do pai, no interior do estado, em uma marca nacional de cosméticos com raízes regionais.

Mais que histórias de empresas bem-sucedidas, Legados oferece um olhar humano e profundo sobre as origens, os valores e a visão de futuro de seus protagonistas.

Foto: divulgação Médico Abaeté Neto lançou livro

Médico do esporte e especialista em lesões esportivas, Abaeté Neto promoveu, na última terça-feira, lançamento do seu livro "Guia Prático de Intervenção em Dor". Evento aconteceu na sede da Unicred Integração. Obra foi lançada, em primeira mão, durante o 17ª Congresso Brasileiro de Dor, em São Paulo. "Esse é o primeiro material mais recente do segmento a reunir as práticas mais atualizadas e técnicas mais aplicadas, incluindo abordagens regenerativas e métodos físicos e inovadores", explica autor.

Foto: Aurelio Alves Silvia Helena, chef e proprietária da Doce Gula, na Cidade dos Funcionarios

Ela vende, a cada mês de junho, três toneladas de vatapá. Empresária, chef de cozinha e uma apaixonada pelas tradições culturais do período junino, Silvia Helena apresenta todos os anos, em sua Doce Gula, um pequeno e delicioso recorte cultural dessa época no calendário nordestino.

Na loja da Cidade dos Funcionários, monta cenário remetendo às casas do Interior em período de festa e fartura junina.

Silvia é minha convidada do programa Pause desta sexta-feira, 30, às 16 horas, ao vivo, no canal O POVO do Youtube. Também recebo o chef, professor e pesquisador de gastronomia Léo Gondim. Juntos, vamos tratar da história e das tradições que marcam o período, além do cenário da gastronomia.

Diretora-geral da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo reuniu mercado na terça-feira, 27, para o tradicional Open House do evento, marcando o início dos trabalhos da edição de 2025 da mostra, que acontece de 2 de outubro a 16 de novembro.. Encontro aconteceu na sede da mostra, localizada na Rua Tibúrcio Cavalcante, 607, Meireles - mesmo endereço que sediou, com sucesso, o evento em 2023. Tema da CasaCor deste ano é "Semear Sonhos", uma provocação poética que convida a refletir sobre os caminhos para uma nova forma de habitar e viver nas cidades. Presenças...

