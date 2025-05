Foto: Wanderley Júnior/Divulgação Os Transacionais marcam presença em festas em Fortaleza

Neste sábado, 31, o Moto Libre Bar promove programação de pagode. A partir das 21h45min, sobe ao palco a atração Batuk do Dipas. Na sequência, Os Transacionais (foto) chegam para continuar a animação da noite. Restam poucos ingressos para acompanhar a programação. O evento tem previsão de ser encerrado às 3 horas e a casa está aberta a partir das 21 horas.

Quando: sábado, 31,

às 21h45min

Onde: Moto Libre Bar (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30; vendas

no Sympla

Tarde de Reggae

O Centro Cultural Belchior (CCBel) apresenta neste sábado, 31, a partir das 17 horas, uma tarde dedicada ao reggae. As atrações são gratuitas. Os trabalhos são abertos pelo DJ Biel Rasta, morador do Poço da Draga e colecionador de vinis desde 2012. Ele discoteca desde 2017 em vários estabelecimentos de Fortaleza. Logo depois, o som é conduzido pela banda Impact Sounds, com repertório vibrante de reggae já apresentado em espaços como Kingston 085 e Reggae Club. O CCBel, na atualidade, é um dos equipamentos culturais mais característicos da Praia de Iracema.

Quando: sábado, 31, a partir das 17 horas

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Gratuito

Betânia

É exibido neste sábado, 31, o drama "Betânia". Depois de perder seu marido, Betânia se muda para o povoado onde nasceu, mas jamais habitou. Empurrada pelo som ancestral do Bumba Meu Boi, pela força da família e da comunidade, ela tenta renascer, como as flores que desabrocham nos Lençóis Maranhenses durante a seca.

Quando: sábado, 31, às 16h10min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria