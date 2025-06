Confira a agenda cultural deste domingo, 1ºde junho (1º/6)

Foto: Reprodução/iNSTAGRAM @lorenanunesoficial Lorena Nunes apresenta o show Embarcação na Casa Absurda

A cantora cearense Lorena Nunes apresenta show especial com músicas do álbum mais recente, "La Mar", na Casa Absurda. O evento promete experiência sensorial, com referência a um encontro ancestral.

Quando : domingo, 1º, às 18 horas

: domingo, 1º, às 18 horas Onde : Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); vendas no Sympla



Porto Iracema das Artes

O Porto Iracema das Artes segue com inscrições abertas para o Workshop de Capacitação Produire au Sud até este domingo, 1º. As aulas são destinadas a produtores e diretores de cinema com interesse em desenvolvimento e implementação de projetos cinematográficos para o mercado de coprodução internacional.

Inscrições até domingo, 1º, no site (www.3continents.com)





Fábulas de Nossas Fúrias

O Coletivo Artístico Atores à Deriva, do Rio Grande do Norte, apresenta a peça "Fábulas de Nossas Fúrias" no Hub Cultural Porto Dragão. Os personagens descrevem a crueldade de "ser gente", em diálogo direto com a ideia de justa raiva defendida por Paulo Freire.

Quando : domingo, 1º, às 19 horas

: domingo, 1º, às 19 horas Onde : Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90c - Centro)

: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90c - Centro) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria



OCB e Dona Zefinha

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe neste domingo, 1º, apresentação especial da Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) junto com o show de palhaçaria de Dona Zefinha. O concerto, voltado a crianças e familiares, traz músicas infantis da década de 1980.

Quando : domingo, 1º, às 18 horas

: domingo, 1º, às 18 horas Onde : TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Sympla e na bilheteria



Brilho da Lua Cheia

O grupo Canto de Apá sobe ao palco do Cineteatro São Luiz para apresentar o espetáculo "Canto da Apá no Brilho da Lua Cheia". O tema central do show é resultado de pesquisa de 33 coralistas e 12 solistas ao longo do último ano.

Quando : domingo, 1º, às 18 horas

: domingo, 1º, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) Vendas no Sympla e na bilheteria