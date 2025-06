O SANTO São Marcelino e São Pedro

Marcelino era um padre estimado pelo clero de Roma e Pedro um exorcista. Conhecidos pela comunidade, foram denunciados por serem cristãos e atuarem para a conversão de muitos. Foram presos e, na cadeia, souberam que o responsável daquela prisão estava deprimido e quiseram saber o porquê. A filha dele estava sendo oprimida pelo maligno. Eles anunciaram Jesus àquele pai e disseram do poder do senhor para libertá-la. Toda a família se converteu, mas também foram martirizados. Após conseguirem até a conversão do próprio carcereiro e de sua família, as autoridades condenaram ambos à decapitação. Para evitar qualquer movimentação, tudo foi feito de forma isolada. Não queriam que soubessem onde os seus corpos seriam deixados. Foram decapitados em 304.