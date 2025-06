Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 2 de junho (2/6)

Foto: Daniel Brainer/Divulgação Giz Cozinha Boêmia promove o Sarau do Giz todas as segundas-feiras

Segunda-feira é dia do tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O evento tem roda de choro com improviso e reúne músicos da cultura cearense no empreendimento. Artistas locais participam da roda de choro e já passaram pelo espaço nomes como Tito Freitas, Nonato Lima, Angela Lopes e Tauí Castro. O cardápio é inspirado na gastronomia brasileira e na comida de boteco, oferecendo também drinks autorais e chope artesanal.

Quando: segunda-feira, 2, a partir das 19 horas

segunda-feira, 2, a partir das 19 horas Onde: Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Giz Cozinha Boêmia (rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles) Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia





Saneamento Básico

O Cinema do Shopping Benfica exibe nesta segunda-feira, 2, o filme "Saneamento Básico". Uma pequena comunidade de descendentes de italianos enfrenta problemas de saneamento no Sul do Brasil. A cidade não tem dinheiro para resolver a questão, mas os moradores decidem usar a verba para a produção de um filme de ficção, concedida pelo governo federal, para a construção da fossa.

Quando: segunda-feira, 2, às 20h10min

segunda-feira, 2, às 20h10min Onde: Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Retomada

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 2, o documentário "Retomada", de Ricardo Martensen. A região Baixo Tapajós, no Pará, é uma das mais conflituosas da Amazônia brasileira. Com o avanço do agronegócio e a expsansão da mineração, a área sofre com desmatamento desenfreado e o domínio de poderosos interesses. Entretanto, diversas populações tradicionais que habitam a região lutam por suas terras e floresta.

Quando: segunda-feira, 2, às 18 horas

segunda-feira, 2, às 18 horas Onde: Canal Brasil





O Esquema Fenício

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "O Esquema Fenício". Um magnata determina que sua filha - a única menina entre nove filhos homens - seja a única herdeira de seu patrimônio. Antes, pede sua ajuda para garantir que seu projeto de vida saia do papel. Eles precisarão viajar pelo mundo acompanhados por um ingênuo tutor para negociar com empresários e afastá-los do esquema.

Quando e onde: Ingresso.com





Terra do Gelo

Segue disponível no shopping RioMar Fortaleza a atração Iceland. A estrutura oferece ambiente climatizado a temperatura de 15° C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos e luvas para manter os visitantes aquecidos durante a experiência e uma bebida cortesia.

Quando: segunda a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábados e domingos, das 13h às 21 horas

segunda a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábados e domingos, das 13h às 21 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu) Quanto: a partir de R$ 69,90; vendas no Sympla e bilheteria