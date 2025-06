São João 2025 terá abertura no José Walter

Foto: Reprodução/Adore Eventos Cantor Toca do Vale, uma das atrações da noite

O São João 2025 de Fortaleza será inaugurado na sexta-feira, 6 de junho, em festividade realizada no bairro José Walter com o tema “É Arraiá por toda a Cidade”.

A partir das 18 horas, o Polo de Lazer do José Walter recebe shows de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon.

Com programação gratuita, o evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza tem expectativa de reunir cerca de 30 mil pessoas na noite de abertura, que, pela primeira vez, acontece no José Walter.

Além disso, a festividade contará com cidade cenográfica, tenda de sustentabilidade e o Festival do Pratinho, realizado em parceria com o Mercado AlimentaCE.

São João de Fortaleza homenageia Cumade Chica em 2025

Com apoio institucional do Instituto Cultural Iracema (ICI), em 2025, o São João de Fortaleza presta uma homenagem à Cumade Chica, precursora dos festivais juninos da Capital, que aconteciam inicialmente no Conjunto José Walter.

Em 2018, ano em que Cumade Chica faleceu, o evento foi integrado ao calendário oficial de eventos do Estado do Ceará.

Abertura do São João de Fortaleza 2025

Quando: sexta, 6 de junho, a partir das 18 horas

Onde: Polo de Lazer do Conjunto José Walter (Av. E - Pref. José Walter)

Gratuito

Mais informações: @culturadefortaleza