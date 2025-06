Confira a programação cultural desta terça-feira, 3 de junho

Foto: Reprodução/Hélio Rôla Está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Subsequência", que explora a interseção entre histórias em quadrinhos e artes visuais; arte de Hélio Rôla

Está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Subsequência", que explora a interseção entre histórias em quadrinhos e artes visuais. A mostra reúne trabalhos de artistas que desafiam os limites das HQs. O público é convidado a vivenciar histórias em quadrinhos em diferentes formatos, como instalações, vídeos e murais.

Quando : terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; disponível até 20 de julho

: terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas; disponível até 20 de julho Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





O Refúgio

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de ação "O Refúgio". Uma bomba nuclear é detonada em Los Angeles e a nação mergulha em um caos sem precedentes. O ex-soldado das Forças Especiais, Jeff Eriksson, e sua família fogem para a fortaleza de um sobrevivencialista escondida nas montanhas. À medida que ameaças violentas e condições apocalípticas se aproximam, os moradores

tentam resistir.

Salas e horários: Ingresso.com





Homem Com H

Continua em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Homem Com H", cinebiografia de Ney Matogrosso. Dono de uma voz inconfundível, ele morava com os pais e irmãos na pequena cidade de Bela Vista (MS). Os embates com o pai levaram Ney a se afastar da família, antes de enveredar para a vida artística. Anos após sair de casa, em São Paulo, estreou como vocalista dos Secos e Molhados, dando início às performances históricas que o definiram como um dos maiores artistas brasileiros da atualidade.

Novos pratos

O restaurante Vignoli ampliou menu com opções de pratos que remetem a tradições italianas. Entre as novidades, estão o Cupim com Aligot Trufado (cupim assado lentamente, acompanhado de aligot de batata com queijo trufado) e o Bastoncini di Pesce (iscas de peixe empanadas acompanhadas de chips de batata doce e aioli de cajuíno).

Quando : domingo a quinta-feira, das 11h às 15 horas e 18h à 0 hora; sexta-feira e sábado, das 11h às 15 horas e 18h à 1 hora

: domingo a quinta-feira, das 11h às 15 horas e 18h à 0 hora; sexta-feira e sábado, das 11h às 15 horas e 18h à 1 hora Onde : Vignoli Sul (R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba), Virgília Távora (Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles) e Jatahy (R. Silva Jatahy, 529 - Meireles)

: Vignoli Sul (R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba), Virgília Távora (Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles) e Jatahy (R. Silva Jatahy, 529 - Meireles) Mais informações: @vignolioficial





Dança

Estão abertas as inscrições para novos estudantes do Curso Técnico em Dança da Escola Porto Iracema das Artes. Os candidatos aprovados participarão de aulas ministradas de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã, das 8h30min às 12h30min. O curso dura dois anos e é ancorado em três eixos pedagógicos, sendo eles "Práticas e Técnicas Corporais", "Dança, Cultura e Sociedade" e "Pesquisa e Criação em Dança". Os módulos permitem que os estudantes explorem diferentes abordagens e ritmos.

Quando : inscrições até 6 de julho

: inscrições até 6 de julho Onde : formulário eletrônico no site bit.ly/cursodedancaportoiracema

: formulário eletrônico no site Gratuito