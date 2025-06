Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 4 de junho (04/6)

Foto: Grupo Espírita Casa da Sopa/Divulgação Exposição "In Visibilidades: Poética de estar juntos"

Segue disponível na Galeria Ramos Cotoco, do Theatro José de Alencar, a exposição "In Visibilidades: Poética de estar juntos". As obras abordam pessoas em situação de rua, com a força, os sonhos e a superação de sua condição de exclusão social. Os artistas que assinam a mostra integram o Grupo Espírita Casa da Sopa: Antonello Veneri, Ed Rocha, Hannah Rodrigues, Mestre Júlio Santos e Raisa Christina.

Quando : de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábados e domingos, das 14h às 19 horas

: Galeria Ramos Cotoco (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito





São João do Iguatz

O Shopping Iguatemi Bosque está com programação especial de São João, montada na cidade cenográfica da Praça do Artista. Durante todo o mês, o espaço recebe atividades especiais, feiras de comidas típicas e música ao vivo. Além disso, as crianças podem se divertir com atrações infantis que se apresentam ao longo do dia.

Quando : até 29 de junho, com comidas típicas das 12h às 21 horas; brincadeiras das 15h às 21 horas; e atrações musicais às 18 horas

: Praça do Artista do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Entrada gratuita



Saneamento Básico

Longa de Jorge Furtado, "Saneamento Básico, o Filme" será exibido nesta quarta-feira, 4, no Cinema do Dragão. O filme, lançado em 2007, tem Wagner Moura, Camila Pitanga, Fernanda Torres e Lázaro Ramos no elenco. Na obra, uma comunidade precisa construir uma fossa para se ver livre do mau cheiro, mas descobre que a prefeitura tem verba apenas para a produção de um filme.

Quando : quarta-feira, 4, às 18h50min

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), à venda na bilheteria ou no site Ingresso.com



Ópera em Cordel

Os atores cearenses Igor Jansen e Haroldo Guimarães (foto) estreiam neste mês o projeto "Ópera em Cordel" no Teatro RioMar Fortaleza. O show é uma homenagem à regionalidade e propõe uma adaptação do gênero ópera para o português, contada em versos no estilo cordelista, com muita gaiatice. Os ingressos já estão à venda.

Quando : domingo, 22 de junho, em múltiplas sessões

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : a partir de R$ 40

: a partir de R$ 40 Vendas em Uhuu.com e na bilheteria do teatro





​A Luz, a Cor, a Palavra

Está disponível a exposição "A Luz, a Cor, a Palavra - Arte para Livros de Gustavo Ramos", que apresenta ilustrações utilizadas para compor livros infantojuvenis e selos dos Correios, publicados por Gustavo Ramos. O artista propõe transformar palavras em imagens, revelando um universo literário.

Quando : até 27 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito