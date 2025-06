Exposição na Pinacoteca do Ceará reúne obras de artistas brasileiros

Foto: Rômulo Fialdini/Divulgação "Paisagem" (1944), de Clovis Graciano, da coleção do MAM São Paulo, integra exposição

A Pinacoteca do Ceará recebe uma nova exposição que celebra a produção artística do Brasil. Intitulada "MAM São Paulo na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem", a mostra de arte é inaugurada neste sábado, 7, às 17 horas.

Uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), a exposição conta com 94 obras de artistas modernistas e contemporâneos, apresentando diferentes técnicas e linguagens, desde pintura, fotografia, desenho, esculturas e trabalhos audiovisuais.

A curadoria da mostra foi construída a partir da doação do MAM para a Pinacoteca e 47 dos trabalhos expostos vão integrar o acervo do equipamento cearense. O espaço será repartido em dois eixos: "Figura e Paisagem", com produções que abordam sobre o vínculo entre o espaço e os corpos; e "Palavra e Imagem", onde há construção imagética a partir da linguagem escrita.

O público poderá acompanhar trabalhos de Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Bárbara Wagner, Boris Kossoy, Tadáskía, Rosana Paulino, Xadalu Tupã Jekupé e outros nomes de destaque na arte nacional.

Na abertura, o público pode participar de uma visita mediada pelos curadores Cauê Alves e Gabriela Gotoda. O momento terá acessibilidade em Libras.

Exposição “MAM São Paulo na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem”

Abertura: sábado, 7, às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro)

Visitação: de quarta-feira a sexta-feira, de 10 às 18 horas; sábado, 12 às 20 horas; e domingo, 10 às 17 horas; até 21 de setembro de 2025

Gratuito

Mais informações: pinacotecadoceara.org.br

Instagram: @pinacotecadoceara