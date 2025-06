Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 4 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Equilibrar os desejos pessoais e os compromissos com o coletivo pode ser difícil, mas ajuda a manter a tranquilidade no convívio. Adote uma postura conciliadora e aberta para o diálogo, já que a Lua está em harmonia com Sol e Plutão.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua no setor das rotinas chama atenção para a organização do cotidiano e os cuidados com a saúde. Obstáculos podem surgir, mas a inteligência emocional ajuda a superá-los. Evite alimentar pensamentos negativos, devido à tensão da Lua com Saturno e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O momento favorece o lazer e as trocas intelectuais, já que a Lua se alinha com o Sol e Plutão. É importante evitar expectativas irreais sobre as pessoas ou cobrar comprometimento delas, respeitando a individualidade de cada um, como alerta a tensão da Lua com Saturno e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua postura fica acolhedora e focada na organização da vida doméstica, ajudando a reforçar suas bases. Porém, é importante equilibrar o ritmo do dia com pausas para o descanso, já que a Lua entra em tensão com Saturno e Netuno. Não ultrapasse seus próprios limites.

Leão 23/07 a 22/08 Sua postura fica mais aberta ao diálogo com a Lua na área da comunicação, incentivando tanto conversas leves quanto reflexões profundas, graças à harmonia com Sol e Plutão. Evite excesso de sinceridade, ajustando o que diz ao perfil de quem está ao redor.

Virgem 23/08 a 22/09 Com a Lua na área das finanças, o foco se volta para o mundo material, seja em busca de segurança ou na satisfação por meio de bens. Use o bom senso para evitar decisões arriscadas. Planeje os gastos e pense bem antes de investir.

Libra 23/09 a 22/10 As necessidades pessoais ganham força neste momento, ajudando a definir prioridades nas áreas que lhe interessam. Sua maturidade emocional será colocada à prova nas relações, já que a Lua está em harmonia com Sol e Plutão e tensionada com Saturno e Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a Lua na área de crise, os desafios podem ser vividos de maneira mais intensa, permitindo um processo de renovação interna, isso favorece a sensibilidade emocional, com apoio da harmonia com Sol e Plutão. Cuide da saúde e de seus hábitos, como sugere a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua no setor das amizades estimula você a buscar laços sinceros nas interações sociais. Momentos de trocas significativas e interesses em comum se intensificam. Evite absorver os conflitos alheios, como alerta a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seu empenho nas tarefas diárias marca seu comportamento, favorecendo melhorias no ambiente de trabalho, pois a Lua entra em harmonia com Sol e Plutão. Mas não deixe que a vida pessoal fique em segundo plano, como alerta a tensão da Lua com Saturno e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 A passagem da Lua pela área espiritual reforça sua conexão com seus valores e crenças, fazendo com que prefira estar perto de quem compartilha de ideais parecidos. Valorize uma comunicação clara e direta, pois a tensão da Lua com Saturno e Netuno pode levar a falas longas demais.