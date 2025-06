Evento gratuito realizado em Fortaleza une música e consciência ambiental

Foto: Ricardo Damito/Divulgação e Arquivo Pessoal Edmar Gonçalves e Edinho Vilas Boas realizam o show "Cumplicidades"

No coração verde de Fortaleza, entre árvores e o canto dos pássaros, a arte se prepara para ocupar novamente um espaço de contemplação e consciência. Neste domingo, 8, o Parque Rio Branco será palco de mais uma edição do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente", que propõe encontros entre música, natureza e reflexão ecológica.

O destaque desta edição é o espetáculo "Cumplicidades", protagonizado pelos cantores Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves. Idealizado por Isaac Cândido - cantor, compositor e produtor cultural - o projeto nasceu do desejo de ocupar áreas verdes com arte e provocar um olhar atento à natureza.

"Sempre senti que a Cidade precisava de momentos de pausa, de respiro, e a arte pode ser esse lugar. Esse projeto é minha forma de devolver à natureza um pouco do que ela sempre me deu: inspiração, equilíbrio e beleza", afirma Isaac.

"Tenho uma ligação muito forte com as matas, e esse projeto é uma forma de unir minha paixão pela música e pela natureza. Quando o nome 'Tá Meio Musical Esse Ambiente' surgiu, foi como um estalo criativo. Senti que ali nascia algo especial", relata o músico.

Com apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, o projeto vem realizando apresentações gratuitas ao ar livre desde o início de 2025.

A ideia é simples, mas poderosa: levar shows para os parques, promovendo o encontro entre o público e a natureza por meio da música. Além disso, reforça a importância da sustentabilidade, da ocupação consciente dos espaços urbanos e da valorização da arte local.

Para essa edição, a escolha de Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves como protagonistas foi autêntica. Artistas de gerações diferentes, eles têm carreiras marcadas por canções de identidade. A afinidade entre os dois se estende além dos palcos — nasce da amizade, dos encontros com outros artistas, da vivência nos bastidores da música local e do compartilhamento de ideais.

"Apesar das diferenças de trajetória, temos uma base comum: somos filhos da música brasileira, dos festivais e das noites de bar. A cumplicidade veio da admiração mútua e dos encontros em que trocávamos ideias, músicas e sonhos", conta Edinho. "O nome do show já diz tudo: é sobre parceria, afeto e resistência. E é também sobre celebrar a vida e a Cidade por meio da música", completa Edmar.

Construção coletiva para o show

O show "Cumplicidades" tem direção musical assinada pelo crítico e jornalista Marcos Sampaio - editor-adjunto de Cultura e Entretenimento do O POVO - e direção cênica de Hertenha Glauce. O espetáculo mescla composições autorais com releituras da música popular brasileira. Os cantores são acompanhados pelo multi-instrumentista Carlinhos Crisóstomo, que traz novos ares e experimentações aos arranjos.

A construção do repertório foi coletiva, como diz Marcos: "As ideias iam se encaixando naturalmente. Queríamos equilibrar músicas próprias com interpretações que fizessem sentido para os dois".

Ele destaca a escolha de algumas canções-chave: "Propus começarmos com uma capela e sugeri 'Passarás, Passarás', em homenagem à Tetê. Todos adoraram. Também relembramos os tempos em que eles cantavam em barzinhos e trouxemos músicas que marcaram esse período, como Fagner e Beth Carvalho," conta Marcos.

No repertório, destacam-se canções como "Liberdade de Viver", "Pra Sempre Luz" e "Retumbante", de Edinho, e "Cigano", "Miragem" e "Em cima do tempo", de Edmar. Além disso, o show homenageia nomes como Gonzaguinha e Caetano Veloso.

"Tá meio Musical esse Ambiente" com Edinho Vilas e Edmar Gonçalves no show "Cumplicidades"

Quando : domingo, 8, a partir das 15 horas

: domingo, 8, a partir das 15 horas Onde : Parque Rio Branco (Avenida Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)

: Parque Rio Branco (Avenida Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora) Instagram: @ tameiomusicalesseambiente

@ Gratuito