Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Leo Aversa/ Divulgação Grupo vocal Boca Livre faz show no Riomar Fortaleza com repertório do disco 'Rasgamundo'

Boca Livre

O grupo de MPB Boca Livre retorna a Fortaleza neste sábado, 7, para show no Teatro RioMar Fortaleza. Apresentando o show "Rasgamundo", nome do 16º álbum do grupo, o evento celebra a trajetória do longevo grupo carioca, reunindo clássicos e novidades do seu repertório. Participam Maurício Maestro, Zé Renato, David Tygel e Lourenço Baeta.

Quando: sábado, 7, às 21 horas



sábado, 7, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Uhuu

Vita & Virgínia

A Cia Bravia apresenta nesta sexta-feira, 6, no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) a peça "Vita & Virgínia". O espetáculo mergulha na profunda e complexa relação entre duas das figuras literárias mais influentes do século XX: Virginia Woolf e Vita Sackville-West.

Quando : sexta-feira, 6, às 21 horas

: sexta-feira, 6, às 21 horas Onde : Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos devem ser retirados no site OutGo





Arraial da Arena

Chegou junho, chegou o período de festas juninas. Neste sábado, 7, a Arena Iracema recebe edição do evento "Arraial da Arena". Sobem ao palco Vanessa A Cantora (foto), que leva ao público repertório repleto de forró; Os Transacionais, DJ Rafael Silveira, Dino e Morr, que agitam a pista com axé e funk. A festa também conta com duas horas de caipirinha liberada, das 16h às 18 horas.

Quando : sábado, 7, a partir das 16 horas

: sábado, 7, a partir das 16 horas Onde : Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no Sympla



Duas Orquestras

Nesta sexta-feira, 6, o palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) recebe um encontro especial. Sob regência e direção artística do maestro Luis Mauricio Carneiro, a Orquestra Jacques Klein se apresenta com participação da Orquestra Juvenil Jacques Klein.

Quando : sexta-feira, 6, às 20 horas

: sexta-feira, 6, às 20 horas Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 21; vendas no Sympla





Jorge Vercillo

O músico Jorge Vercillo vem a Fortaleza neste fim de semana para apresentação no Iguatemi Hall. Conhecido por canções românticas que se tornaram sucesso nacional, o artista carioca celebra seus 30 anos de carreira com a turnê "JV 30". Entre os destaques de seu repertório estão "Sensível Demais" e "Monalisa".

Quando : sábado, 7, às 19 horas

: sábado, 7, às 19 horas Onde : Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 100; vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Ingresse.com



Paulo Façanha

O restaurante Boêmios recebe nesta quinta-feira, 5, show do cantor, compositor e violonista Paulo Façanha. Ele celebra 40 anos de carreira. O artista cearense acumula parcerias e apresentações marcantes em bares, casas noturnas, espaços de shows e equipamentos culturais. Algumas canções de sua trajetória são "Calabouço", "Quando a Noite Chegar", "Presságio", "Palavra de Amor" e "Tantos Versos".

Quando : quinta-feira, 5, às 19 horas

: quinta-feira, 5, às 19 horas Onde : Boêmios (Rua João Cordeiro, 219 - Meireles)

: Boêmios (Rua João Cordeiro, 219 - Meireles) Quanto: R$ 20 (couvert)





A Bela e a Fera

Em celebração aos 10 anos da Escola de Atores Marcelino Câmara, o Theatro Via Sul Fortaleza recebe o espetáculo "A Bela e A Fera - O Musical", também apresentado pelo Grupo Catavento. A produção é inspirada no clássico conto de fadas e mergulha o público em um universo único,

repleto de fantasia.

Quando: domingo, 8, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Uhuu