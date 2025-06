Pratinho: saiba onde comer sabor típico junino em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.06.2025: Comes & Bebês Poke Nordestino. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A cada ano, quando chega junho, uma atração é inevitável para o cearense: o pratinho em meio ao período de São João. Carregada de afeto, sabor e tradição, a iguaria - já conhecida o ano inteiro - é ainda mais procurada no período junino. A combinação de baião de dois, paçoca de carne de sol, vatapá e salada - para dizer o mínimo - é irresistível.

Em Fortaleza, é fácil encontrar opções diversas de pratinhos. Seja no self-service ou no prato feito, no local ou por delivery, em plástico ou em pote, a refeição ganha destaque. A seguir, confira alguns desses estabelecimentos.

Doce Gula

São João tem parada tradicional na confeitaria Doce Gula. A casa monta menu exclusivo para o "arraiá", em que o cliente tanto pode escolher o self-service quanto pratinhos prontos. No caso do self-service, são cobrados R$ 8,90 a cada 100g e R$ 10,90 a cada 100g (nesse caso, se for somente proteínas).

Entre as opções estão arroz carreteiro, arroz de carneiro, baião de dois, feijão tropeiro, paçoca, salpicão de frango, feijão verde, vatapás de frango, camarão e peixe, creme de galinha e bobó de camarão. Na parte das "misturas" é possível se servir com carne de sol com requeijão, carne de sol acebolada, calabresa acebolada e outras alternativas. Pratinhos feitos vão de R$ 35,90 a R$ 39,90, 600g e somente para viagem/delivery.

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas

segunda a sábado, das 11h às 20 horas; domingos, das 10h às 18 horas Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Mais infos: (85) 98651.3278





Poke Nordestino

Comida nordestina em potes: é possível descrever dessa maneira a proposta do Poke Nordestino, uma roupagem diferente para pratinhos. Ele é uma das marcas do Menu Brands, grupo que opera o conceito de dark kitchen, no qual cozinhas "fantasmas" funcionam somente com atendimento on-line. Assim, há apenas a cozinha para produção dos pedidos.

Famoso pelo serviço de delivery, o Poke Nordestino tem loja física na Aldeota desde novembro de 2024. Hoje, tem a administração da chef executiva Van Régia. Um dos líderes de vendas na casa é o Bacurim (R$ 29,90), composto de baião cremoso, lombo suíno desfiado, macaxeira frita e paçoca de torresmo. Há também opções como o Meiota (R$ 24,90), feito de arroz branco, vatapá de frango, calabresa e paçoca de carne de sol (foto).

Destaque também para o Avexadim (R$ 24,90), preenchido com arroz branco, creme de frango, palha de batata doce e paçoca de carne de sol.

Funcionamento: segunda e terça, das 10h às 15 horas; quarta a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 20 horas

segunda e terça, das 10h às 15 horas; quarta a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 20 horas Onde: Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota; também disponível para delivery no Ifood na Aldeota, Parangaba, Parquelândia e zona Sul

Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota; também disponível para delivery no Ifood na Aldeota, Parangaba, Parquelândia e zona Sul Instagram: @poke.nordestino



Empório de Fátima

A Empório de Fátima entrou no clima de São João e oferece aos clientes neste período junino uma mesa decorada como uma barraca na entrada da loja. Nela, é possível se servir com opções como vatapá de frango, camarão ou peixe; creme de galinha; paçoca; carne de sol desfiada e baião de dois. O sistema é self-service e é cobrado por peso. A cada 100g o cliente paga R$ 8,99.

Para quem não pode ir até a loja, há dois formatos exclusivos de pratinho para delivery, pesando 400g em média. Há o formato tradicional (R$ 29,99) e o modelo premium (R$ 32,99).

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 5h30min às 22h30min; domingos, das 5h30min às 22 horas

segunda-feira a sábado, das 5h30min às 22h30min; domingos, das 5h30min às 22 horas Onde: Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 - Bairro de Fátima

Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 - Bairro de Fátima Instagram: @emporiodefatima

@emporiodefatima WhatsApp: (85) 98956.7210

Festival do Pratinho

A abertura oficial do São João de Fortaleza 2025 tem a realização de mais uma edição do Festival do Pratinho, um dos eventos mais importantes do Mercado AlimentaCE. A iniciativa gastronômica reúne 20 expositores nesta sexta-feira, 6, a partir das 18 horas, no Polo de Lazer do Conjunto José Walter.

A experiência gastronômica oferece pratos típicos da culinária junina e regional. Com o tema "É Arraiá por toda a Cidade", o São João de Fortaleza tem shows de Toca do Vale, Japinha, Jean Dumont e Robertinho do Acordeon.

Quando: sexta-feira, 6, das 18h às 23h30min

sexta-feira, 6, das 18h às 23h30min Onde: Av. E - Polo de Lazer do Conjunto José Walter





Portugália

Na Padaria Portugália, no bairro Cocó, o pratinho é garantido no São João. Com preço de R$ 8,99 a cada 100g, são disponibilizadas aos clientes as opções de vatapá (camarão e frango), creme de galinha, arroz branco, baião de dois, calabresa acebolada e carne de sol. O consumo pode ser em loja e também delivery. Há também alternativa da "marmita típica" (R$ 28,99), que consiste em arroz ou baião, paçoca, vatapá de frango e calabresa acebolada.

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 6h às 21h50min; domingos e feriados, das 7h às 21h50min

segunda-feira a sábado, das 6h às 21h50min; domingos e feriados, das 7h às 21h50min Onde: R. Professor Otávio Lobo, 755

R. Professor Otávio Lobo, 755 Mais informações: (85) 3249.2662

(85) 3249.2662 Instagram: @padariaportugalia





Pratinhos da Linda

Falar de pratinhos sem citar o polo gastronômico da Praça da Cidade 2000 é impossível. O local se tornou referência da iguaria não só no período junino, mas ao longo do ano. Um dos pratinhos mais queridos é o da Maria Lindomar Farias, que mantém o negócio Pratinhos da Linda.

Ela vende seus pratinhos todos os dias, exceto quartas-feiras e feriados. O cliente encontra como opções creme de frango, vatapá de frango ou camarão, carne de sol desfiada, calabresa acebolada, paçoca, arroz, baião de dois e salada de legumes, além de batata palha. O pratinho grande custa R$ 19 e o pequeno é vendido por R$ 13.

Funcionamento: todos os dias, exceto quartas-feiras e feriados, a partir das 18h30min

todos os dias, exceto quartas-feiras e feriados, a partir das 18h30min Onde: Alameda Das Begônias, 344 - Cidade 2000

Alameda Das Begônias, 344 - Cidade 2000 Instagram: @pratinhosdalinda