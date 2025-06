Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 6 de junho (06/06)

Foto: Leticia Viana/ Divulgação

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará realiza nesta sexta-feira, 6, o São João da Bece, com programação na calçada da instituição. Das 18 horas às 22h30min, o evento terá shows de Luana Florentino e Juruviara, além de quadrilha improvisada, artesanato e barracas com comidas típicas.

Quando: sexta-feira, 6, das 18 horas às 22h30min

sexta-feira, 6, das 18 horas às 22h30min Onde: Calçada da Bece (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro)

Calçada da Bece (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro) Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara





Grand Arraiá

O Grand Shopping inaugura nesta sexta-feira, 6, mais uma edição do "Grand Arraiá", evento tradicional do centro comercial de Messejana. A abertura contará com show gratuito da cantora Ayla Lima, na Praça de Alimentação, a partir das 19 horas. A programação junina segue durante todo o mês de junho, com atrações musicais às sextas e sábados, além de oficinas temáticas para crianças aos domingos.

Quando: sexta-feira, 6, às 19 horas

Onde: Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Gratuito

Mais informações: @grandshoppingoficial





Concerto no TJA

O Theatro José de Alencar recebe nesta sexta-feira, 6, um concerto especial que reúne a Orquestra Jacques Klein e a Orquestra Juvenil, a partir das 20 horas. Com ingressos a partir de R$ 21, a apresentação será dividida em três momentos: solos de cada orquestra e um encerramento conjunto. No repertório, figuram clássicos de Tchaikovsky, trilhas de filmes como "Star Wars" e "La La Land", além de composições contemporâneas.

Quando: sexta-feira, 6, às 20 horas

sexta-feira, 6, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$21 a R$75 (vendas no Sympla)

R$21 a R$75 (vendas no Sympla) Mais informações: @sou.imjk e @tja.theatrojosedealencar

clássicos do rock

O Opera Music Bar recebe nesta sexta-feira, 6, a estreia do evento "Só os Loucos Sabem". Com início às 22 horas, o show reúne tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional. Bandas pernambucanas Hey Folks e Gringa comandam a noite.

Quando: sexta-feira, 6, a partir das 21 horas (shows às 22 horas)

sexta-feira, 6, a partir das 21 horas (shows às 22 horas) Onde: Opera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470)

Opera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470) Quanto: a partir de R$ 38,50 (vendas no Sympla)

a partir de R$ 38,50 (vendas no Sympla) Mais infos.: @operamusicbar e @soosloucossabemtributos





Happy Hour dos Transacionais

Dando início ao período junino, o RioMar Fortaleza inaugura mais uma edição do projeto "Happy Hour". O evento gratuito leva cultura e entretenimento à Praça de Alimentação do Piso L3, sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Nesta sexta-feira, 6, quem estreia no palco é a banda Os Transacionais, com um repertório que mistura clássicos da música brasileira e sucessos típicos do São João.