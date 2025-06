Confira a programação cultural deste sábado, 7 de junho (7/6)

Foto: Disney/Divulgação Espetáculo gratuito "Lilo & Stitch", que será realizado no North Shopping Fortaleza, reúne os personagens do filme da Disney

O shopping RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 7, mais uma edição do CineMaterna. A sessão especial é voltada para famílias com bebês de até 18 meses e é toda adaptada para esse público. O ambiente tem iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada. A sala tem trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos. O filme exibido é o live-action de "Lilo & Stitch".

Quando : sábado, 7, às 14 horas

: sábado, 7, às 14 horas Onde : RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia); vendas na bilheteria e em cinepolis.com.br



Feira do Zé

É realizada neste sábado, 7, mais uma edição da Feira do Zé. O evento reúne forró, oficinas, arte e emissão gratuita de documentos no Caminhão do Cidadão. Além disso, há presença do projeto Ecoinec, unidade experimental de agroecologia urbana do Instituto Nordeste Cidadania (Inec).

Quando : sábado, 7, a partir das 9 horas

: sábado, 7, a partir das 9 horas Onde : Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar) Gratuito ; estacionamento aberto

; estacionamento aberto Mais informações: @casajosedealencaroficial





Yoga na Sabiaguaba

É realizada no píer do Complexo Gastronômico da Sabiaguaba neste sábado, 7, uma aula de prática de Hatha Yoga, prática que enfatiza a união do corpo e da mente, buscando o equilíbrio entre as forças físicas e energéticas. A aula é acessível a todos os níveis, de iniciantes a avançados. A organização pede que os inscritos levem tapetes ou toalha de banho para usar no chão; vistam roupas leves e confortáveis; usem protetor solar; e portem também garrafas com água.

Quando : sábado, 7, às 16h30min

: sábado, 7, às 16h30min Onde : Complexo Gastronômico da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

: Complexo Gastronômico da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla



Candomblé

Na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), ocorre neste sábado, 7, a atividade "Uma Pequena Viagem pela Cultura do Candomblé", mediada por Tay Duarte. O percurso propõe uma introdução à cultura do Candomblé voltada a pessoas que estão fora da tradição. A partir de uma caminhada pelo Centro da Cidade e uma ida a um Ilê, serão apresentados aspectos simbólicos da religiosidade afro-brasileira, como a oralidade, o cotidiano dos terreiros e a preparação do enxoval de iniciação

Quando : sábado, 7, às 15 horas

: sábado, 7, às 15 horas Onde : CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos no OutGo