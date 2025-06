Guns N' Roses retorna ao Brasil para série de cinco shows

Foto: Katarina Benzova / Divulgação Registro da apresentação da banda no Brasil, realizada no evento Rock in Rio, em 2022

A banda Guns N' Roses anunciou nesta sexta-feira, 6, cinco shows no Brasil ainda em 2025. Reconhecido como um dos principais grupos de hard rock do mundo, o Guns N' Roses se apresenta nas cidades de Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Brasília e Cuiabá.

Trazendo a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", a banda chega à América Latina a partir do mês de outubro, com apresentações na Argentina, Chile, Colômbia e outros países além do Brasil.

Atualmente formada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Isaac Carpenter, a banda, dona de sucessos que marcaram gerações desde a década de 1980 - como "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Welcome to the Jungle" e "Paradise City" - retorna ao Brasil após shows em 2022.

A venda geral dos ingressos para os cinco shows do Guns N' Roses no Brasil tem início na próxima semana.