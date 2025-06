Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 7 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Conflitos sociais podem surgir com os encontros tensos entre Lua, Vênus e Plutão, abrindo espaço para desentendimentos e afastamentos. Comportamentos egocêntricos e emoções intensas comprometem acordos, assim como posturas extremas. Se afastar um pouco pode ajudar a acalmar a mente e o coração.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão entre Lua, Vênus e Plutão favorece atitudes controladoras nos vínculos, ligadas a inseguranças que ganham força diante de conflitos. Reflita sobre seus próprios desafios emocionais para evitar projetá-los em outras pessoas. Equilibre suas reações sem deixar que o orgulho tome conta.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Diferenças emocionais e ideológicas podem afetar as relações no trabalho, dando espaço para conflitos. Em vez de reagir por impulso, busque avaliar os desafios com calma. Trate as diferenças com respeito e maturidade, mantendo o foco em soluções construtivas.

Câncer 21/06 a 22/07 Carências afetivas podem ficar mais evidentes neste momento, levando à busca por distrações sociais ou até mesmo pelo consumo excessivo como forma de suprir vazios. Busque reencontrar prazeres individuais que estimulem a criatividade e fortaleçam sua autoestima.

Leão 23/07 a 22/08 O dia traz desafios para as relações cotidianas, pois a tensão entre Lua, Vênus e Plutão evidencia contrastes que podem causar distanciamento. Mantenha o equilíbrio emocional para evitar que as emoções atrapalhem o diálogo e a construção de acordos.

Virgem 23/08 a 22/09 A comunicação pode ficar instável com a tensão entre Lua, Vênus e Plutão, favorecendo conflitos que ganham proporções indesejadas. Evite insistir em conversas delicadas e reflita se é importante entrar em certos debates, pois nem toda discussão é relevante.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua, Vênus e Plutão sugere cautela nas finanças. Evite gastos impulsivos ou escolhas arriscadas que comprometam seu orçamento. Nos momentos de fragilidade emocional, tente controlar os desejos imediatos. Respire fundo e pense antes de agir.

Escorpião 23/10 a 21/11 As relações íntimas ficam mais sensíveis neste momento em que a Lua, Vênus e Plutão estão em tensão. Isso compromete a convivência, além de despertar mágoas que podem causar problemas. Tente manter o equilíbrio com as pessoas ao redor, mas sem forçar a situação. Respeite a privacidade de cada um.

Sagitário 22/11 a 21/12 O dia traz instabilidade emocional com a tensão entre Lua, Vênus e Plutão, comprometendo a resolução de problemas e o diálogo com quem está por perto. Tente analisar os fatos com imparcialidade, isso é essencial para chegar à origem dos problemas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A tensão entre Lua, Vênus e Plutão te deixa mais sensível aos problemas das pessoas ao seu redor. Isso pode fazer com que você absorva sentimentos de frustração que afetam seu próprio bem-estar. Modere os gastos ligados ao convívio social e evite misturar sua vida pública com a privada.

Aquário 21/01 a 18/02 Com Lua, Vênus e Plutão tensionados, é essencial usar a inteligência emocional para enfrentar os desafios do dia, isso evita que eles comprometam sua capacidade de gerenciar tarefas e sua imagem no trabalho. Mantenha uma postura discreta e tente equilibrar as exigências profissionais com as responsabilidades de casa.