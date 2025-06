Foto: Diamond Films

O cinema do Shopping Iguatemi Bosque exibe nesta segunda-feira, 9, o filme "Confinado", estrelado por Anthony Hopkins e Bill Skarsgård. Eddie invade um SUV de luxo e cai em uma armadilha mortal montada por um autoproclamado vigilante que aplica sua própria versão de justiça distorcida. Preso dentro do carro, Eddie logo descobre que a fuga é uma ilusão.

Quando: segunda-feira, 9, às 14 horas

Onde: Iguatemi Bosque (Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 23 (inteira) e R$ 11,50 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

Semana dos Namorados

Os restaurantes Vignoli preparam ações voltadas ao Dia dos Namorados, celebrado na quinta-feira, 12. Há adaptações nas promoções semanais. A "Quinta do Vinho" pode ser aproveitada nesta segunda-feira, 9, com 50% de desconto na carta. Na terça-feira, 10, é a vez da "Rolha Free", em que o cliente pode levar seu vinho sem cobrança de rolha.

Funcionamento: domingo a quinta-feira, das 11h às 15 horas e 18h à 0 hora; sexta-feira e sábado, das 11h às 15 horas e 18h à 1 hora

Onde: Vignoli Sul (R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba), Virgília Távora (Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles) e Jatahy (R. Silva Jatahy, 529 - Meireles)

Mais informações: @vignolioficial

Tac Tacs

Com Bráulio Bessa (foto) e Haroldo Guimarães no elenco, é lançado nesta segunda-feira, 9, o filme "Tac Tacs - Uma Aventura Ambiental". A produção cearense une arte e educação ambiental em média-metragem voltado ao público infantil. Com fantasia, música e lições de sustentabilidade, o público confere uma experiência lúdica e educativa sobre os cuidados com o meio ambiente a partir da pergunta "Por que o mundo está mais quente?".

Onde: canal Tac Tacs no YouTube

Sarau Literário

Estão abertas as inscrições para mais um Sarau Literário dos Encontros Literários Moreira Campos (ELMC). O evento visa promover a leitura e a escuta de textos produzidos por escritores independentes e valorizar a produção literária local, incentivando a expressão artística e o encontro entre diferentes vozes e experiências. A atividade tem certificado de horas complementares.

Quando: quinta-feira, 12, das 17h30min às 19h30min

Onde: Bosque Moreira Campos, no CH1 (Avenida da Universidade, 2762 - Centro)

Inscrições: linktr.ee/moreiracamposencontros

Pinacoteca

A Pinacoteca do Ceará abriu inscrições para o edital de credenciamento de atividades artísticas e formativas. O edital convida artistas, arte-educadores e profissionais da cultura residentes do Ceará a apresentarem propostas para diversificar a programação do equipamento. Os interessados devem ter cadastro no Mapa Cultural do Ceará, preencher a ficha de inscrição on-line e fazer o envio dos documentos.

Quando: inscrições até 23 de junho

Onde: pinacotecadoceara.org.br