Confira a agenda cultural desta terça-feira, 10 de junho

Foto: Reprodução/ Twitter @bts_bighit Armys de Fortaleza têm encontro marcado para celebrar o grupo de k-pop BTS

Nesta terça-feira, 10, a Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy recebe uma festa de fãs do grupo de k-pop BTS para comemorar a conclusão do serviço militar dos integrantes Jimin e Jung Kook. O evento reúne apresentação de DJ com os hits do grupo, telão com momentos marcantes e transmissão ao vivo da saída de Jimin e Jung Kook. Há comidas e bebidas temáticas, brindes, sorteios e dança.

Quando : terça-feira, 10, às 18 horas

: terça-feira, 10, às 18 horas Onde : RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

: RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla





Forró

O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa entra no clima do tradicional forró pé de serra nesta terça-feira, 10, a partir das 19 horas. O dia já está conhecido na casa por receber programações do gênero musical. Desta vez, quem comanda o arrasta-pé

é o Pavão do Arcordeon

Quando : terça-feira, 10, às 19 horas

: terça-feira, 10, às 19 horas Onde : Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

: Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Couvert : R$ 10

: R$ 10 Instagram: @esquinabrasilfortaleza





No Radar

A companhia de humor Os Barbixas volta a Fortaleza em julho para apresentar o espetáculo "Improvável". O show faz parte do repertório do grupo há 20 anos. Apresentado por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, "Improvável" é um show de improvisação.

Quando : sábado, 19 de julho, às 18h30min e às 21 horas; domingo, 20 de julho, às 20 horas

: sábado, 19 de julho, às 18h30min e às 21 horas; domingo, 20 de julho, às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu



Manas

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 10, o filme "Manas", dirigido por Marianna Brennand. Uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA) começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

Quando : terça-feira, 10, às 18h30min

: terça-feira, 10, às 18h30min Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)





Museu da Indústria

Continua em cartaz no Museu da Indústria, localizado no Centro, a exposição "Caminhos do Café No Ceará - Memória, Inovação, Mundo do Trabalho". A mostra leva o público a uma viagem pela origem, expansão e inovação do café. A narrativa parte da Etiópia, berço do café no mundo, passa pela Europa, chega até as Américas

e ao Ceará.