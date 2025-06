Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 10 de junho

Áries 21/03 a 20/04 O momento pede cuidado com a maneira como você se comunica, já que a tensão entre Sol e Lua pode comprometer o convívio, sendo necessário manter a diplomacia. Há chance de instabilidade emocional com a Lua Cheia, por isso, é bom adotar uma atitude discreta e pensar bem antes de dar sua opinião.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão entre Sol e Lua afeta sua relação com o campo material, comprometendo a gestão financeira e as demandas do dia a dia, exigindo ajustes. É importante não deixar que carências afetem seu controle sobre os gastos, pois a Lua Cheia intensifica suas emoções.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O convívio com o coletivo pode encontrar obstáculos emocionais nesta fase de Lua Cheia, exigindo mais flexibilidade para manter o bem-estar e preservar as necessidades pessoais, devido à tensão da Lua com o Sol. Evite competições e busque resolver as divergências com compreensão.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua Cheia pode trazer à tona questões emocionais mais profundas, comprometendo seu bem-estar devido à tensão lunar com o Sol. Cuidar da saúde é essencial, assim como manter o equilíbrio entre as tarefas de casa e do trabalho. Tente se proteger de interferências externas e valorize hábitos que te fazem bem.

Leão 23/07 a 22/08 Nesta Lua Cheia, a convivência social pode enfrentar obstáculos, já que o emocional instável tende a deixar as pessoas na defensiva, ampliando as diferenças, devido à tensão com o Sol. Mantenha a cautela ao se expor e ao investir tempo e dinheiro em projetos coletivos. Vá com calma e evite atitudes impulsivas.

Virgem 23/08 a 22/09 Trabalho e vida pessoal entram em conflito nesta fase de tensão entre Sol e Lua, revelando dificuldades para conciliar as demandas e um desgaste emocional diante dos desafios. Tente olhar para as situações com mais objetividade e evite alimentar dramas. Buscar acordos melhora a convivência.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Sol e Lua afeta a comunicação e intensifica a chance de desentendimentos e reações emocionais exageradas. Isso acontece pela dificuldade em lidar com as informações com neutralidade. É tempo de Lua Cheia, e o emocional abalado pode prejudicar seu bom senso, por isso, opte pela discrição.

Escorpião 23/10 a 21/11 A tensão entre Sol e Lua no setor financeiro pede cautela com gastos e foco em objetivos futuros. Evite tomar decisões importantes, pois com a Lua Cheia, as emoções podem ficar instáveis. Mantenha o foco no planejamento.

Sagitário 22/11 a 21/12 A tensão entre Sol e Lua te coloca diante de desafios nas relações, que surgem em meio à instabilidade emocional neste período de Lua Cheia. É necessário fazer ajustes para manter a harmonia no convívio. Exercitar a escuta e manter uma atitude respeitosa com as diferenças ajuda a evitar atritos desnecessários.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Sol e Lua em tensão entre as áreas do cotidiano e de crise, pedem atenção ao equilíbrio entre corpo e mente. Nesta fase de Lua Cheia, é possível que você sinta mais os efeitos do estresse e dos hábitos ruins. Tente desacelerar, cuidar da saúde e focar no que realmente precisa ser feito agora.

Aquário 21/01 a 18/02 Com a tensão entre Sol e Lua no setor social, convém reduzir a exposição para evitar que situações externas interfiram na sua rotina. A Lua Cheia pode trazer à tona insatisfações, que causam desconfortos e afetam sua reputação. Mantenha a discrição e uma postura equilibrada.