Iguatemi Hall anuncia encerramento das atividades; entenda

Foto: João Filho Tavares Iguatemi Hall foi inaugurado em 6 de abril de 2024 com show de Fábio Jr.

Pouco mais de um ano após a estreia em Fortaleza, chega aos últimos momentos a casa de shows Iguatemi Hall, localizada no shopping Iguatemi Bosque. O espaço tem previsão de encerrar oficialmente as atividades em agosto, quando recebe show do Roupa Nova.

O equipamento foi inaugurado em abril de 2024, mas o projeto foi lançado dois meses antes, em fevereiro. Desde o início, os organizadores idealizaram o Iguatemi Hall como um espaço temporário, com duração determinada de um ano.

O objetivo era receber atrações musicais de estilos diversos. Como resultado, a casa foi palco de shows de nomes como Ney Matogrosso, Jota Quest, Paulinho da Viola, Xand Avião, Jão, Simone e Zeca Pagodinho.

Fim do Iguatemi Hall: até quando funciona a casa de shows?

O Iguatemi Hall segue em funcionamento até agosto, quando recebe, no dia 9, sua última apresentação: o show da banda Roupa Nova. Até lá, outras atrações estão previstas para se apresentarem no equipamento.

Nesta quinta-feira, 12, é a vez do cantor Diogo Nogueira levar ao público show em meio ao Dia dos Namorados. Em 13 de julho, Roberto Carlos é o grande destaque. No mesmo mês, mas no dia 26, os Paralamas do Sucesso sobem ao palco para a penúltima apresentação.

Em agosto, o Iguatemi Hall recebe a turnê "Dominguinho", com os músicos João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, no dia 8.

Leia mais Dia dos Namorados: confira bares e restaurantes para ir em Fortaleza

Cearenses Bráulio Bessa e Haroldo Guimarães estreiam filme infantil

Ivete Sangalo e Belo farão shows no São João de Maracanaú 2025 Sobre o assunto Dia dos Namorados: confira bares e restaurantes para ir em Fortaleza

Cearenses Bráulio Bessa e Haroldo Guimarães estreiam filme infantil

Ivete Sangalo e Belo farão shows no São João de Maracanaú 2025

A agenda acima foi divulgada pelo próprio Iguatemi Hall. Os ingressos para os últimos shows seguem à venda no site Ingresse.com e na bilheteria da casa de show.



Iguatemi Hall