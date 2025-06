Programe-se: Confira agenda cultural de quarta-feira, 11 de junho (11/06)

Foto: Micaela Menezes

A Escola Porto Iracema das Artes dá início ao Com Figura, projeto que convida o público a experimentar o desenho com modelo vivo em sessões gratuitas. Sempre às 19 horas, as atividades acontecem às quartas-feiras de junho, incentivando a liberdade criativa mesmo para quem não tem experiência técnica em desenho.

Quando : quarta-feira, 11, às 19 horas

: quarta-feira, 11, às 19 horas Onde : Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

: Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @portoiracemadasartes





Tributo à Rita Lee

A cantora cearense Laya presta homenagem à Rita Lee, com um show nesta quarta-feira, 11, no Esquina Brasil/Nega Teresa. Com início às 19 horas, a apresentação tem entrada a R$ 10 e convida o público a relembrar as diferentes fases da carreira da rainha do rock nacional. O show integra a programação do evento "Vidas Solteiras Importam", realizado na semana do Dia dos Namorados, que celebra o amor-próprio e o amor ao próximo no estabelecimento.

Quando : quarta-feira, 11, às 19 horas

: quarta-feira, 11, às 19 horas Onde : Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

: Esquina Brasil/Nega Teresa (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto : R$ 10

: R$ 10 Mais informações: @esquinabrasilfortaleza e @nanegateresa





Forró no CCBNB

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza nesta quarta-feira, 11, mais uma edição do projeto Forró do Meio-dia. Com aula de dança às 11 horas, seguida de apresentação musical ao meio-dia, a programação é conduzida por Imaculada Gadelha, Izabel Sousa e Herbeline Holanda. Gratuita e aberta ao público, a atividade valoriza a cultura nordestina e é voltada tanto para praticantes da dança quanto para quem deseja aprender do zero.

Quando : quarta-feira, 11, às 11 horas

: quarta-feira, 11, às 11 horas Onde : Praça de Convivência do CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: Praça de Convivência do CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais informações: @ccbnb_fortaleza





Sapiranga Junina

O Via Sul Shopping abre a programação do São João Sapiranga Junina nesta quarta-feira, 11. A primeira noite da festa será embalada pelo forró de Suzy Navarro. A festa segue até domingo, 15, com atrações musicais, quadrilhas e comidas típicas, a partir das 18h.

Quando : quarta-feira, 11, às 18 horas

: quarta-feira, 11, às 18 horas Onde : estacionamento externo do Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

: estacionamento externo do Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Gratuito

Mais informações: @viasulshopping





Sessão CINUCA

Como parte da programação do Mês do Orgulho LGBTQIA , a Casa Amarela Eusélio Oliveira realiza nesta quarta-feira, 11, às 16 horas, uma sessão especial do Cineclube do Núcleo de Cinema de Animação (Cinuca). Intitulado Vivências LGBTQIA , o evento exibe oito curtas-metragens, que vão do Japão a Alagoas, abordando diversas experiências da comunidade. A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Quando : quarta-feira, 11, às 16 horas

: quarta-feira, 11, às 16 horas Onde : Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira (Av. da Universidade, 2591 - Benfica)

: Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira (Av. da Universidade, 2591 - Benfica) Gratuito

Mais informações: @casaamarela.ufc