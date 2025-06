Diogo Nogueira celebra o amor em show especial no Dia dos Namorados

Foto: Bruna Sussekind/ Divulgação Novo disco de Diogo Nogueira celebra o amor com samba e axé

“A melhor coisa que existe é o amor. Posso provar que outra coisa arrepia de calor? E sem falar que, em fogo alto, acende a chama — paixão que inflama as coisas do amor”. O verso, presente na faixa Coisas do Amor (Me Chama) — do álbum "Sagrado Vol. 2", de Diogo Nogueira — poderia muito bem embalar os casais apaixonados no Dia dos Namorados.

A data, marcada por encontros, declarações e afetos, será celebrada em grande estilo pelos fãs cearenses: no dia 12 de junho, quinta-feira, o cantor se apresenta em Fortaleza com um show que promete aquecer os corações com samba, romantismo e brasilidade.

Lançado no início de junho, o disco reafirma o amor como eixo central e mergulha na pluralidade dos afetos com leveza, espiritualidade e ritmo. São sete faixas inéditas que transitam entre o samba tradicional, o samba de roda e o balanço popular, com participações especiais como Sandra de Sá, além de parcerias com nomes como Claudemir, Rodrigo Leite, Gabi D’Paula e Thiago da Serrinha.

O novo álbum dá continuidade ao projeto iniciado em dezembro de 2023 com o primeiro volume de "Sagrado", que tinha um tom mais íntimo e memorialista. Agora, Diogo mergulha no romantismo cotidiano com positividade e suingue.

Entre os destaques estão “Coisas do Amor (Me Chama)”, música que abre esta matéria e tem participação de Sandra de Sá; “Já Deu Tudo Certo”; “Tela Quente" e “Iluminou”.

As composições evidenciam a habilidade de Diogo em unir o samba tradicional — com elementos como o violão de sete cordas — a arranjos modernos e dançantes.



Em entrevista exclusiva ao O POVO, realizada às vésperas do lançamento do novo álbum, Diogo Nogueira reflete sobre a essência do projeto: “O sagrado e o profano caminham juntos. É como Exu: tudo está ligado. O amor, o samba, o butiquim, o lugar onde você gosta de estar… tudo isso é sagrado”.

“Esse disco fala de todas as formas de amor: entre pessoas, pelo lugar onde se vive, pelas coisas da vida”, afirma Diogo Nogueira. “O primeiro volume era mais ligado às minhas lembranças de infância. Este segundo é mais adulto, mais romântico. Fala do amor de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Fala do amor”, finaliza o músico.

Gravado após dois anos de pesquisa e curadoria, o álbum também abre espaço para questões espirituais e sociais. “Queria um disco alto-astral, que falasse de tudo um pouco — religião, cotidiano, saudade, alegria. Um disco que não tivesse tristeza. A única coisa que 'Sagrado Vol. 2' não tem é depressão”, diz o cantor. “É um musical com samba, com axé, com dança”, pontua.



A religiosidade de Diogo — ele é do Candomblé — aparece com respeito e liberdade. Para ele, o samba é um espaço de encruzilhada, no qual o sagrado e o profano caminham juntos.



“Ir a uma roda de samba, estar com seu amor, beber um negocinho, petiscar, bater papo... Isso tudo é sagrado. E também é profano. É como Exu: tudo junto. O samba vive aí, nesse meio”.

Além da temática romântica, o novo trabalho expressa o desejo de reconectar o samba com sua essência, sem abrir mão da contemporaneidade.



“Hoje em dia, muitos elementos do samba foram deixados de lado. Eu procuro manter a base tradicional — como o violão de sete cordas —, mas com arranjos modernos, que atualizam o gênero sem perder a alma”, afirma.



O show que chega a Fortaleza celebra essa diversidade. No repertório, além de sucessos como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia” e “Sou Eu”, o público confere músicas do novo disco, coreografias inéditas da companhia de Leandro Azevedo (tricampeão da Super Dança dos Famosos) e releituras de clássicos de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Chico Buarque, Gilberto Gil e Tim Maia.



“Esse show tem muito samba, muita dança, muito amor... e quem sabe até uma surpresa”, brinca o cantor. “Fortaleza tem um público caloroso, e quero entregar uma noite especial, com tudo isso que está no disco e também na minha história”, promete Diogo Nogueira.



Diogo também reflete sobre seu papel como artista, especialmente em tempos de intolerância e polarização. “Nós, artistas, temos uma missão. E a minha é falar de coisas boas, dar mensagens positivas, fazer com que as pessoas se apaixonem, se sintam bem, vençam o dia. 'Sagrado Vol. 2' é isso. Um disco para fazer bem”.



E como bom romântico assumido, ele reconhece: “Eu sou um cara romântico. Gosto de abrir a porta do carro, mandar mensagem, dar presente. Cantar o amor é uma forma de fazer o outro sentir também. É natural pra mim. E acho que o samba é o lugar ideal pra isso: falar de afeto, de encontro, de verdade”.

Diogo Nogueira em Fortaleza

Quando: quinta-feira, 12, às 19 horas

quinta-feira, 12, às 19 horas Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: Frontstage - R$200 (inteira), R$100 (meia) e R$120 (solidário); Camarote (8 pessoas) - R$310; Mesa - R$250

Frontstage - R$200 (inteira), R$100 (meia) e R$120 (solidário); Camarote (8 pessoas) - R$310; Mesa - R$250 Vendas: site Pixel Ticket e bilheteria do Iguatemi Hall

site Pixel Ticket e bilheteria do Iguatemi Hall Instagram: @iguatemihall