Feira criativa oferece programação para família; veja opções em Fortaleza

Foto: Larissa Bastos de Oliveira/divulgação Segunda edição do Garagem 541 aconteceu na Rua dos Tabajaras

O Garagem 541, evento gratuito que reúne marcas autorais de Fortaleza, entra no clima de São João durante o mês de junho. A programação acontece no sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas, na cafeteria Casa Nupê, localizada no bairro Cocó. Além da feirinha de produtos artesanais, as ações integram oficinas de bordado, aulas de forró e atividades infantis.

A ideia de criar o Garagem 541 surgiu da parceria entre Thais Fraga e Brendha Forte, que queriam tirar os eventos dos centros tradicionais e levá-los para mais perto das pessoas, ocupando espaços públicos alternativos com criatividade, afeto e diversidade cultural.

"A proposta itinerante surgiu justamente como uma forma de democratizar o acesso à experiência e valorizar diferentes bairros e comunidades", explica Thais. A primeira edição do Garagem 541 aconteceu no bairro Aldeota, na rua Eduardo Salgado, em uma casa antiga pertencente à avó do namorado de Brendha. O momento também teve espaço para tatuagens e parceria com o projeto Pincelê. Já a segunda edição foi realizada em frente ao restaurante Verdura Cozinha, na rua dos Tabajaras, com brisa à beira-mar.

O evento é realizado de forma bimestral. A terceira edição promete ocupar parte do bairro Cocó, logo na cafeteria Casa Nupê. "As expectativas estão altas! O Cocó tem um entorno cheio de vida e potencial criativo", afirma Thais sobre a escolha. De acordo com a organizadora, a nova edição terá um espaço mais estruturado para as crianças, dando um passo adiante na missão de tornar o evento atrativo para todas as idades.

"O Garagem 451 movimenta a economia criativa local, dá visibilidade a artistas e empreendedores independentes, e reforça o senso de comunidade nos bairros por onde passa. As pessoas se reconhecem no evento, se apropriam do espaço, e isso gera um ambiente acolhedor, seguro e vibrante. É muito mais do que só uma feira", finaliza a idealizadora do evento.

Garagem 541

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas

sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas Onde: em frente a cafeteria Casa Nupê (rua Dr. Gilberto Studart, 753 - Cocó)

em frente a cafeteria Casa Nupê (rua Dr. Gilberto Studart, 753 - Cocó) Gratuito e aberto ao público

Mais infos: @garagem541____





Confira as atividades ofertadas na Garagem 541

Aulas de forró gratuitas lideradas pela professora Gabriella Ribeiro

Oficinas de bordado com a mediação da artista Karlla Franklin - Vagas Limitas / Quanto: R$ 195

Pintura com a Pincelê, projeto de experiências artísticas itinerantes em Fortaleza

Atividades infantis com a Fazendo Arte (@fazendoarte.ce) e o Clubinho a Todo Vapor

Flashs Tattoos com a tatuadora Dayana Tricia

Para se inscrever nas atividades com vagas limitadas e se informar sobre valores, basta entrar em contato com o perfil oficial do evento no instagram (@garagem541____).

Se houver interesse em expor seu trabalho no evento, é preciso entrar em contato com a organização através do e-mail: eventogaragem541@gmail.com.





Feiras criativas em Fortaleza

Chamego Feira

Com proposta acolhedora, a Chamego Feira acontece entre quinta-feira, 12, e sábado, 14, no Parque Del Sol. A feira se destaca por promover a economia criativa de forma afetiva, reunindo expositores locais, produtos autorais, além de experiências gastronômicas e artísticas, que estimulam o cuidado e a sensibilidade.

Quando: quinta-feira, 12, a sábado, 14, a partir das 17 horas

quinta-feira, 12, a sábado, 14, a partir das 17 horas Onde: Parque Del Sol (rua Mauro Freire, 100 - Cocó)

Parque Del Sol (rua Mauro Freire, 100 - Cocó) Mais informações: @chamegofeira

Feira Gastronômica Cultural

A segunda edição da Feira Cultural e Gastronômica Brasil-Argentina acontece na terça-feira, 17, e na quarta-feira, 18, no Senac Aldeota. Realizado pela Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-Argentina no Ceará, o evento é gratuito e reúne experiências gastronômicas, programação técnica e atividades culturais. A feira contará com oficinas práticas, como o tradicional workshop de empanadas, além de estandes com produtos típicos e rodadas de negócios que reforçam a integração entre Ceará e Argentina. A programação também inclui debates sobre temas como reforma tributária, comércio exterior e capacitação

em vinhos.