Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 12 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Com a Lua tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno a gestão do dia a dia pode ser desafiadora, já que teoria e prática parecem seguir caminhos diferentes, sendo necessário fazer escolhas mais conscientes. Use a criatividade para aproveitar melhor os recursos disponíveis.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua no setor espiritual tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno pode reduzir sua autoconfiança e, por consequência, sua capacidade de se expressar. Valorizar o lazer e o bem-estar pode ajudar a recuperar o equilíbrio e a se reconectar com o que faz sentido.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O lado emocional ganha força e pode comprometer o bom senso, prejudicando sua produtividade e a administração das finanças, já que a Lua no setor patrimonial entra em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno. Respeite seus próprios limites e aproveite o convívio familiar.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua na área dos relacionamentos e tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno sugere conflitos emocionais e ideológicos com as pessoas ao seu redor. Isso pode comprometer a convivência e o trabalho em grupo. Resgatar interesses em comum ajuda a restaurar o clima de parceria nas relações.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua no setor do cotidiano tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno indica desafios nos projetos em andamento. Procure entender os obstáculos antes de definir estratégias. Buscar soluções criativas podem abrir caminhos práticos para sair de situações desgastantes.

Virgem 23/08 a 22/09 Conflitos de ideias podem se intensificar no convívio social, comprometendo as atividades que dependem de parceria. A harmonia entre Lua e Vênus sugere que a gentileza e a empatia ajudam a amenizar tensões e fortalecer os laços.

Libra 23/09 a 22/10 As demandas familiares se intensificam com a Lua tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno, entrando em atrito com as responsabilidades profissionais. Praticar inteligência emocional ajuda a manter o foco, estabelecer prioridades e conciliar tarefas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a Lua no setor comunicativo tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno, é possível que surjam atitudes autoritárias e discussões ideológicas. Isso pode atrapalhar os relacionamentos e tarefas em equipe. Ser flexível e ouvir com atenção é essencial para preservar a harmonia nos diálogos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Limitações financeiras podem restringir sua atuação no cotidiano, com a Lua no setor material tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno. Um olhar mais econômico se faz necessário. A criatividade pode ajudar a encontrar alternativas viáveis.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Conflitos entre objetivos pessoais e interesses coletivos podem surgir, com a Lua em seu signo tensionada a Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno. Evite forçar situações e tente negociar com empatia, buscando caminhos que respeitem todos os envolvidos.

Aquário 21/01 a 18/02 Com a Lua no setor de crise em tensão com Júpiter, Mercúrio, Saturno e Netuno, é importante lidar com os desafios de maneira racional. Evite que as emoções atrapalhem seu raciocínio. Busque recolhimento e cuide da autoestima para manter-se firme.