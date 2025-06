Morgana Camila e Denis Lacerda apresentam nova temporada de "Mãezinhas Night Show"

Foto: João Moura/divulgação Denis Lacerda e Morgana Camila apresentam "Mãezinhas Night Show" no Teatro Morro do Ouro

Como você reage aos percalços do dia a dia? Já imaginou se as vivências fossem para além dos ouvintes diários e ganhassem os palcos? Esse foi o caminho proposto pela atriz Morgana Camila e pelo ator Denis Lacerda na produção de "Mãezinhas Night Show".

Sem abdicar do humor, a dupla retorna com nova temporada no Teatro Morro do Ouro, localizado no Theatro José de Alencar (TJA). Dirigidas por Moisés Loureiro, as sessões começam a partir desta sexta-feira, 13, e seguem até domingo, 15. As apresentações também serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 de junho.

"O 'Mãezinhas Night Show' surgiu de uma ideia do Moisés Loureiro, o diretor do nosso espetáculo. Partiu da minha necessidade, porque vou lançar um projeto solo no segundo semestre e queria um espaço para testar os textos, sentir a vibe dos palcos", explica Morgana.

Ela ressalta que a iniciativa em colaboração com o parceiro de cena já era um pedido antigo do público. "Diziam que a gente tem um 'match' perfeito, que nosso tempo de comédia é muito parecido. Casou super certo!", complementa.

Neste trabalho, a amizade de longa data foi um fator significativo para a construção do enredo. A dramaturgia foi criada de forma espontânea entre as histórias resgatadas em grupo e ganha força com a conexão da dupla. "A gente se juntou para não nos sentirmos sozinhos no palco. Levamos a comédia e brincamos com a plateia, com nossas histórias", pontua o também comediante.

Para Lacerda, o "Mãezinhas Night Show" é uma celebração repleta de humor que possibilita a vivência de um formato parecido com o stand-up - ele inclui trechos de "cara limpa" e outros fragmentos ligados ao espetáculo "Intacta", no qual interpreta como a drag queen Deydianne Piaf.

"Esse é o momento em que eu, como Denis, estou indo para outro lugar, saindo da zona de conforto de estar sempre montado. No 'Mãezinhas Night Show' eu não faço o 'Intacta' por completo, mas ainda introduzi só um trechinho, para entender como se adapta", detalha.

Espetáculo abraça temática da maternidade

A obra enlaça a temática da maternidade, que está inclusa nas brincadeiras diárias dos protagonistas e fortaleceu a preferência do nome do espetáculo. "No fim, após contar nossas ideias, tudo acabou se conectando com a maternidade", elabora Denis.

Morgana, conhecida por narrar com humor os desfiles cívicos de Maranguape, acrescenta que o assunto é abordado de perspectivas diferentes, o que deixa a montagem "completa". "A Deydianne tem um recorte do maternar e eu tenho o meu. Quando isso se junta, vira algo muito interessante e engraçado de ver. São várias óticas", ressalta.

Sobre o processo cênico, a atriz reforça que "nada se compara a estar de cara limpa com o público", principalmente pelas cenas solos presentes na narrativa. "É um processo muito delicioso, de descoberta, desafio. Está sendo muito prazeroso, estou me redescobrindo", ressalta.

O diretor Moisés Loureiro pontua que a resiliência da dupla é um fator que fortalece o trabalho desenvolvido na montagem. "No texto da Morgana, que foi mãe jovem e precisou conciliar a vida profissional com a maternidade, foi difícil, mas ela contando parece que foi uma comédia", destaca. "Eles não tiveram uma vida fácil, cercada de privilégios, mas conseguem ressignificar com humor todas as dificuldades que passaram. A diferença da comédia para tragédia é só o jeito que o interlocutor conta".

Ele acredita que o trabalho na direção serviu como uma organização das ideias elaborada pelos amigos. "Os dois são extremamente criativos e sempre cheios de propostas, o processo foi mais focado em escolher o que fica porque, se deixar, seria cinco horas de espetáculo", enfatiza.

Loureiro promete que a obra fará o público "chorar de rir e sair revigorado". Denis se junta ao colega de profissão e deseja que a peça "faça com que o público saia leve, feliz, se identificando com as histórias".

