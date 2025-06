Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Thiago Matine/Divulgação Cantora Iara Pamella participa de arraiá no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ)

Arraiá

O Centro Cultural do Grande Bom Jardim (CCBJ) realiza o "Arraiá du Cumpadi CCBJ". A programação começa às 18 horas, quando se apresenta a quadrilha junina Meu Dengo. Depois, às 19 horas, é a vez da Rainha do Arraiá du Cumpadi CCBJ se apresentar com Monalisa Oliveira. Para encerrar, a cantora Iara Pamella (foto) faz show às 20 horas.

Quando: sábado, 14, a partir das 17 horas



sábado, 14, a partir das 17 horas Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)



Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito

Silvero Pereira

O cantor e ator cearense Silvero Pereira faz show gratuito no shopping RioMar Kennedy neste sábado, 14, para celebrar o Dia dos Namorados. Na apresentação, ele faz tributo a Belchior. Estão no repertório canções como "Hora do almoço", "Pequeno Mapa do Tempo", "Paralelas", "A Palo Seco", "Toda Suja de Batom", "Como Nossos Pais" e "Alucinação". O show ocorre na Praça de Alimentação

do empreendimento.

Quando: sábado, 14, às 19 horas

sábado, 14, às 19 horas Onde: RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)

RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Joanna

A cantora Joanna traz a Fortaleza o show "Joanna - 45 anos de carreira". A apresentação faz parte da turnê nacional que marca as mais de quatro décadas de trajetória musical da artista carioca.

Quando: sábado, 14 de junho, às 21 horas

sábado, 14 de junho, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no Uhuu e bilheteria





Festival da Lagosta

Tem início nesta sexta-feira, 13, o XVII Festival da Lagosta, realizado na Praia da Redonda, em Icapuí. Celebrando a gastronomia local, com destaque para a criação e consumo de lagosta, o evento reúne 14 expositores locais que vão apresentar variados pratos feitos à base do insumo. O público também poderá assistir a shows de bandas como Donaleda.

Quando: sexta-feira, 13, a domingo, 15

sexta-feira, 13, a domingo, 15 Onde: Praia da Redonda, em Icapuí

Praia da Redonda, em Icapuí Mais informações: @festivaldalagostadeicapui

@festivaldalagostadeicapui Gratuito





Vidas Solteiras

O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa recebe nesta quinta-feira, 12, a festa "Vidas Solteiras Importam", com intuito de celebrar o amor-próprio, o amor ao próximo e o amor pela vida em meio ao Dia dos Namorados. A trilha sonora fica por conta do DJ Beto Albuquerque, da cantora Luiza Nobel (foto) e do grupo DBacana. A festa começa às 16 horas e segue até 0h.

Quando: quinta-feira, 12, a partir das 16 horas

quinta-feira, 12, a partir das 16 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: couvert por R$ 10





Reggae

O Kingston 085 realiza nesta quinta-feira, 12, uma noite para "curtir coladinho", em referência ao Dia dos Namorados: é a festa "Reggae dos Namorados". Comandam o som do baile os DJs Caribbean Sounds, Rubinho Star, Canuto e Mister Flávio. Mulheres têm entrada gratuita até 0h.

Quando: quinta-feira, 12, a partir das 20 horas

quinta-feira, 12, a partir das 20 horas Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)

Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10; vendas antecipadas no site OutGo





Arraiá Beneficente

O Ideal Clube e a Fundação do Rim promovem neste sábado, 14, o "Arraiá da Alegria", festa junina com renda beneficente. O evento reúne música, quadrilha e comidas típicas.

Quando: sábado, 14, a partir das 18 horas

sábado, 14, a partir das 18 horas Onde: Ideal Clube (av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Ideal Clube (av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles) Quanto: R$ 30 (para maiores de 12 anos)

R$ 30 (para maiores de 12 anos) Vendas: Ideal Clube, Fundação do Rim e Day Play do Del Paseo