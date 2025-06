Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 13 de junho (13/06)

Foto: Felipe de Sousa Quadrilha Paixão Nordestina reafirma força no cenário nordestino

O Conjunto Alvorada, em Sapiranga, será palco da 15º edição do Festival de Quadrilhas, nesta sexta-feira, 13. O evento reúne quadrilhas infantis e adultas, comidas típicas, brincadeiras e música ao vivo em duas noites de festa na Praça do Alvorada. Com entrada gratuita, o festival valoriza as tradições juninas e promete reunir mais de mil pessoas, fortalecendo os laços da comunidade e celebrando a modalidade da quadrilha.

Quando: sexta-feira, 13, e sábado, 14, a partir das 17 horas

sexta-feira, 13, e sábado, 14, a partir das 17 horas Onde: Praça do Conjunto Alvorada (Av. Eng. Leal Lima Verde, 226 - Lagoa Sapiranga)

Praça do Conjunto Alvorada (Av. Eng. Leal Lima Verde, 226 - Lagoa Sapiranga) Gratuito

Mais infos.: @saojoaodoalvorada





São João da Mostra Ceará

Acontece nesta sexta-feira, 13, o São João da Mostra Ceará, com shows de Nonato Lima, Pimenta Malagueta, Mari Cavalcanti, Transacionais e da Orquestra Estrelas da Serra. A noite será dedicada à tradição nordestina, com apresentações de quadrilhas, barraquinhas de brincadeiras, comidas típicas e atrações voltadas à cultura popular. Os shows acontecem no Iguatemi Hall.

Quando: sexta-feira, 13, a partir das 19 horas

sexta-feira, 13, a partir das 19 horas Onde: Iguatemi Hall (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito

Mais infos.: @mostracearaturismoecultura





Vita e Virginia

O Centro Cultural Banco do Nordeste apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo Vita e Virgínia, uma imersão poética na correspondência e nos escritos de Virginia Woolf e Vita Sackville-West. Criada pela Cia Bravia, pesquisadoras que acreditam no teatro como espaço de protagonismo feminino, a peça retrata a relação entre as escritoras, que originou a célebre obra "Orlando", de Woolf.

Quando: sexta-feira, 13, às 20 horas

sexta-feira, 13, às 20 horas Onde: Teatro do CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Teatro do CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais infos.: @ccbnb_fortaleza





Coletivo Rebenta

Nesta sexta-feira, 13, o Coletivo Rebento celebra cinco anos de atuação com um show beneficente, a partir das 19h30min, no BNB Clube. Formado por médicos que defendem o SUS, a ciência e os direitos sociais, o grupo reúne arte e engajamento político em uma noite com apresentações da Banda Rebento e da banda Lavandas. Os ingressos variam entre R$50 para a meia e R$100 para a inteira.

Quando: sexta-feira, 13, a partir das 19h30min

sexta-feira, 13, a partir das 19h30min Onde: BNB Clube Aldeota (Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

BNB Clube Aldeota (Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota) Quanto: R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira)

R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira) Mais infos.: @coletivorebento





Feira na Praça Argentina

Nesta sexta-feira, 13, acontece mais uma edição do Feirinha Coletiva, que reúne microempreendedores de diversos segmentos em espaços públicos. Das 17 às 22 horas, o evento toma conta da Praça Argentina, no Bairro de Fátima, com uma edição especial que celebra o período junino.

Quando: sexta-feira, 13, e sábado, 14, das 17 às 22 horas

sexta-feira, 13, e sábado, 14, das 17 às 22 horas Onde: Praça Argentina (Rua Conselheiro Tristão, s/n - Fátima)

Praça Argentina (Rua Conselheiro Tristão, s/n - Fátima) Gratuito

Mais infos.: @feirinhacoletiva