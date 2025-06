Projetos de dança circulam com apresentações gratuitas no interior do Ceará

Foto: Divulgação Espetáculos cearenses promovem arte e oficinas no Interior do Ceará

Dois espetáculos que exploram a dança e a teatralidade do corpo em dimensões autobiográficas, políticas e poéticas desembarcam no interior do Ceará neste mês de junho.



“De las entrañas”, da intérprete-criadora Alda Pessoa, e “N’otro Corpo”, do artista João Paulo Lima, realizam circulação conjunta pelas cidades de Horizonte e Russas entre os dias 19 e 22 de junho, com apresentações gratuitas e acessíveis em Libras.



Em Horizonte, as sessões acontecem nos dias 19 e 20 de junho, no Teatro Negro Cardoso, localizado no Centro Cultural Tasso Jereissati. Já em Russas, o público poderá conferir os espetáculos nos dias 21 e 22 de junho (local ainda não divulgado).

A programação inclui ainda a “Oficina de Composição em Dança”, ministrada por Alda Pessoa, como parte da proposta formativa da circulação.



Ambos os trabalhos propõem uma escuta sensível das "entranhas" — sejam elas íntimas ou coletivas — por meio do corpo em movimento.

Enquanto “De las entrañas” mergulha nas camadas emocionais e sensoriais da criadora, “N’otro Corpo” propõe uma abordagem que transita entre memórias e deslocamentos identitários.



Programação



Horizonte

Onde: Teatro Negro Cardoso – Centro Cultural Tasso Jereissati



quarta-feira, 19



18 horas - De las entrañas



quinta-feira, 20

15 horas - N’otro Corpo



16 horas - Oficina de Composição em Dança



Russas



Local a confirmar



sexta-feira, 21



19 horas - De las entrañas



sábado, 22