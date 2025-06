Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 14 de junho

Áries 21/03 a 20/04 Lua e Plutão juntos na área das amizades e em tensão com Vênus no setor material, revelam o desafio de equilibrar o desejo de aproveitar momentos em grupo com as limitações do orçamento. Evite agir por impulso ou se influenciar pelo meio social para não comprometer sua estabilidade financeira.

Touro 21/04 a 20/05 Com o encontro entre Lua e Plutão na área profissional, suas ambições ganham força, porém é importante não deixar que a ganância cause conflitos de poder nos relacionamentos. Imprevistos podem ser difíceis, mas não permita que isso afete sua autoestima.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Momentos difíceis pedem mais equilíbrio emocional, dando início a um amadurecimento que pode ser desconfortável, já que Lua e Plutão se encontram na área espiritual e entram em tensão com Vênus. Evite alimentar dramas e abandone expectativas que te tiram da realidade.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro entre Lua e Plutão no setor íntimo aproximam você de suas ambições e intensifica sua busca por autossatisfação. No entanto, isso pode contrastar com um ambiente sensível. Por isso, vale tentar adotar uma postura mais flexível.

Leão 23/07 a 22/08 Conflitos de poder podem aparecer nos relacionamentos, comprometendo a confiança e as tarefas compartilhadas. Deixe de lado a necessidade de controlar tudo e demonstre maturidade emocional ao lidar com as dificuldades.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua e Plutão no setor das rotinas e em tensão com Vênus pedem inteligência emocional para lidar com imprevistos que tiram você da zona de conforto. Cuide de si e transforme esses desafios em oportunidades de crescimento pessoal.

Libra 23/09 a 22/10 Com Lua e Plutão no setor social, lidar com o coletivo pode ser mais difícil. Será preciso usar inteligência emocional para enfrentar os contrastes e evitar disputas desnecessárias. Mantenha seus limites pessoais mesmo diante de opiniões alheias.

Escorpião 23/10 a 21/11 Relações com pessoas próximas passam por instabilidade com o encontro entre Lua e Plutão na área familiar. Isso pode servir para testar a força dos vínculos. Reflita sobre o que precisa ser cuidado para manter as parcerias mais saudáveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 Pensamentos repetitivos e críticas em excesso afetam os relacionamentos diários, podendo gerar conflitos e até afastamentos. Pratique a escuta ativa e busque soluções que considerem diferentes perspectivas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Com Lua e Plutão na casa material, a busca por segurança financeira se torna prioridade. Evite gastos com lazer e tome decisões cuidadosas na gestão de recursos compartilhados. Tente não ceder às pressões emocionais do ambiente.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Plutão em seu signo aumentam a autocrítica, o que pode levar você a se fechar emocionalmente para manter o foco nas tarefas mais importantes. Mantenha a sensibilidade e a compreensão nas relações pessoais.