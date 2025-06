Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 14 de junho (14/06)

Foto: Divulgação 'Lilo & Stitch' ganhará live-action, mas data de lançamento ainda não foi divulgada

O Teatro Celina Queiroz recebe neste fim de semana o espetáculo "Lilo & Stitch - Uma aventura de outro mundo". Embalada por músicas e cores, a peça conta a história de dois amigos, Lilo & Stitch, e a busca por um lugar no mundo. A dupla conhece a importância do amor incondicional e a força do vínculo familiar e da amizade entre pessoas (e espécies) diferentes.

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, às 17 horas

sábado, 14, e domingo, 15, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla e na loja do Campus Unifor





Exposição

O Centro Cultural Belchior inaugura neste sábado, 14, a exposição "4TOWNGRAFIA: entre o corte da bala e o brilho da prata". A mostra propõe imersão em narrativas urbanas, estéticas periféricas e memórias coletivas, por meio de registros fotográficas. A exposição é realizada em parceria com o projeto Olharte: Pesquisa de Fotografia Periférica. A abertura tem roda de conversa com Ozeias Araújo, Payaso (fotógrafo, videomaker e pesquisador) e Guilherme Carvalho. Em seguida, a programação encerra com apresentações culturais de DJ Kalil e Má Dame.

Quando: sábado, 14, às 17 horas

sábado, 14, às 17 horas Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Balengotengo

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe o espetáculo "Balengotengo: A peleja da poética contra o fascismo". A peça usa tom irreverente e humorístico para abordar situações sociais e políticas, como a repressão cultural e a resistência de uma comunidade. O enredo ocorre na cidade fictícia de Balengotengo, que representa uma comunidade praiana atingida por uma ameaça externa.

Quando: sábado, 14, às 19h30min

sábado, 14, às 19h30min Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e bilheteria





Carla Correia

A artista cearense Carla Correia seu primeiro livro solo de poesias, intitulado "Mulher Em Trajes Turvos". O lançamento é marcado por sarau com intevenções, performances e músicas ao vivo. O livro traça em seus poemas um retrato cênico das delícias e angústias de ser mulher no tempo presente.

Quando: sábado, 14, às 19h30min

sábado, 14, às 19h30min Onde: Casa Mercúrio (av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Casa Mercúrio (av. da Universidade, 2475 - Benfica) Mais informações: @carlacorreia_ no Instagram