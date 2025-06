Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 15 de junho (15/06)

Foto: Banda Chá de Flor

O Cineteatro São Luiz exibe neste domingo, 15, a sessão especial "Batista Sena, traços e canções e a Banda Chá de Flor". O evento reúne o lançamento do documentário homônimo, dirigido por Paulo Wagner, e um show inédito da Banda Chá de Flor, que se encontra 40 anos após sua última reunião. A produção homenageia o artista cearense Batista Sena, revisitando sua trajetória e legado por meio de depoimentos, imagens e performances. A programação tem início às 17h30 e os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Viva São João!

O Viva São João, do Shopping Parangaba, recebe a quadrilha Rainha Imaculada neste domingo, 15. A partir das 17 horas, o grupo se apresenta em um ambiente que reúne comidas típicas, shows e barraquinhas juninas. Com entrada gratuita, o Viva São João segue com programação de shows até o dia 29 de junho.

Cine Debate

O Museu da Fotografia realiza neste domingo, 15, mais uma edição do Cine Debate. Nesta sessão, será exibido o clássico "Amargo Pesadelo" (1972), de John Boorman, e o curta "The Big Swallow" (1901), de James Williamson. A atividade, voltada para maiores de 16 anos, acontece sempre no terceiro domingo do mês com debates sobre obras relevantes do cinema.

Garagem 541

Neste domingo, 15, a Feira Garagem 541 ocupa a área externa da cafeteria Casa Nupê, das 16 às 22 horas, em clima de São João. O evento gratuito reúne marcas autorais de Fortaleza em uma feirinha com produtos artesanais, além de oficinas de bordado, aulas de forró e atividades infantis.

Cia. Dita

O espetáculo "INC.", da Cia. Dita, será apresentado neste domingo, 15, às 19 horas, no Teatro B. de Paiva, no Hub Cultural Porto Dragão. Integrando a Mostra Repertório Cia Dita 20 Anos, a montagem aborda temas como consumismo e superficialidade nas relações por meio da dança contemporânea.