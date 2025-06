Ampliando o olhar sobre a publicidade, coluna Layout estreia nesta terça, 7, no Vida&Arte

Foto: FERNANDA BARROS Coluna Layout estreia no Vida&Arte sob os cuidados do jornalista e publicitário Cliff Villar

A coluna Layout, dedicada ao universo da publicidade, marketing e design, estreia uma nova fase a partir desta terça-feira, 17, no caderno Vida&Arte. Com 51 anos de trajetória, a coluna agora se reinventa ao dialogar com a diversidade e a transversalidade da economia criativa, ganhando mais espaço para a opinião, a cultura e a experimentação visual.

Criada em 1974, a Layout nasceu da percepção do então diretor comercial do O POVO, Francisco Ribeiro, que, após enviar uma jovem repórter para cobrir um evento do setor publicitário no sul do Brasil, vislumbrou a necessidade de um espaço voltado ao mercado cearense. A repórter era Leda Maria, e o nome escolhido para a coluna, Layout, já apontava a importância da linguagem visual e da estética na comunicação.

Desde então, a coluna acompanhou as mudanças do mercado publicitário ao longo de cinco décadas: da profissionalização do setor ao surgimento das mídias digitais, das mudanças nas linguagens visuais às novas formas de se pensar e fazer comunicação.

Cada titular da coluna imprimiu seu olhar, estilo e visão de mercado, transformando a Layout em um espaço vivo, que ora pendia para o social, ora para o jornalístico, ora para o gráfico.

Agora, no caderno Vida&Arte, a coluna semanal amplia seus horizontes. "A intenção é que seja um espaço de opinião sobre o mercado, que inclui publicidade, marketing e design - tudo entrançado no que hoje chamamos de indústria criativa", destaca o diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO e atual titular da coluna, Cliff Villar. Jornalista e publicitário, o colunista está à frente da Layout desde 2023, quando assumiu o espaço após a saída da também jornalista Joelma Leal.

Dessas cinco décadas em que registrou os acontecimentos e desenvolvimentos do setor, a Layout já teve como titulares Lêda Maria, Paulo Linhares, Caio Quinderé, Jocélio Leal, Nivaldo Rangel, Marcos Tardin, Osvaldo Lima, Larissa Nutting, Ivonilo Praciano, Lúcia Galvão, Emanuel Furtado e Joelma Leal.

A mudança de casa editorial também permitiu um novo respiro para a coluna: "O Vida&Arte é um ícone do jornalismo cultural no Brasil. O conteúdo da Layout está à vontade nesse ambiente", pontua Cliff celebrando a "casa nova".

A nova fase é fruto de um movimento iniciado em 2023, com o lançamento do livro "Será arte?", que reúne crônicas publicadas na coluna ao longo dos últimos anos. Na coletânea, cada uma dessas crônicas vem ilustrada por designers, fotógrafos, artistas visuais e diretores de arte relevantes na cena nacional.

Esse processo expandiu o olhar da coluna, antes mais centrado no mercado publicitário tradicional, para uma visão mais ampla da criatividade local. "Mesmo parecendo óbvio, quebramos muros temáticos que estavam ali há muito tempo", avalia Cliff.

Entre as novidades da nova fase, a coluna passa a contar com entrevistas, dicas de livros, espaço para convidados e personagens do mercado criativo local. A escolha dos nomes seguirá um "caleidoscópio temático", que inclui redatores, designers, ilustradores, fotógrafos, gestores culturais, arquitetos, produtores de vídeo e artistas visuais.

A proposta é formar um diálogo aberto com as diferentes áreas que cruzam o universo da criação, comunicação e cultura.

E as novidades seguem. Ainda neste ano, a Layout prepara uma série de entrevistas em vídeo com nomes históricos da publicidade cearense. A primeira temporada terá 20 episódios, com previsão de estreia no segundo semestre de 2025.

Uma segunda temporada, com outros 20 episódios, já está em fase de planejamento. Ao fim, a proposta é construir um verdadeiro documento visual da propaganda cearense. Também está nos planos a expansão da presença digital da coluna.