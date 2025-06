Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 6 de junho

O SANTO São Ciro E Santa Julita

Julita vivia na cidade de Icônio, atual Turquia. Era riquíssima e cristã, e se tornara viúva após dar à luz um menino batizado como Ciro. Quando o imperador Diocleciano começou a prender e matar cristãos, ela tentou fugir, mas foi presa. O governador local tirou-lhe o filho dos braços e colocou-o sentado sobre seus joelhos, enquanto submetia Julita ao flagelo com o intuito de fazê-la renegar a fé. Como ela não obedeceu, os castigos aumentaram. Ciro saltou dos joelhos do governador e gritou: "Também sou cristão!". Foi tamanha a ira do governador que, com um pontapé, empurrou Ciro fazendo-o rolar pelos degraus do tribunal. Imóvel, Julita rezou para que pudesse seguir seu pequenino Ciro no martírio. E foi o que aconteceu. Julita continuou sendo brutalmente espancada e depois foi decapitada.