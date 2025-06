Musical PlayStation The Concert chega ao Brasil em outubro, na BGS

Foto: Divulgação O "PlayStation The Concert" é uma experiência ao vivo onde uma orquestra apresenta músicas dos jogos do PlayStation

A Brasil Game Show (BGS), considerada a maior feira de videogames da América Latina e uma das maiores do mundo, acontece desde 2009 em São Paulo e reúne dezenas de milhares de visitantes, estúdios, desenvolvedores, lançamentos e grandes marcas do setor. Em 2025, a feira ganha ainda mais destaque com uma atração inusitada: o “PlayStation The Concert”, espetáculo musical inédito na América Latina, que desembarca pela primeira vez no Brasil nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal da BGS.

O “PlayStation The Concert” é uma experiência ao vivo onde uma orquestra apresenta músicas intensas e emocionantes dos jogos de sucesso da PlayStation — como títulos cult como “Bloodborne” e “Astro Bot”. Além da música, o show mescla projeções de altíssima qualidade, iluminação em LED e som envolvente, criando uma imersão que vai muito além de assistir a um concerto — é quase como "entrar" nos mundos dos jogos.

Produzido em colaboração com RoadCo Entertainment e GEA Live, o evento faz parte de uma turnê mundial anunciada pela Sony que começou em abril de 2025 na Europa e que ainda vai passar por mais de 200 cidades entre 2025 e 2026. A vinda à BGS representa a estreia do show na América Latina — e o Brasil será um dos primeiros países da região a receber o espetáculo.

O repertório do concerto é assinado por compositores renomados, incluindo Gustavo Santaolalla (“The Last of Us”), Bear McCreary (“God of War”), Ilan Eshkeri (“Ghost of Tsushima”) e Joris de Man (“Horizon”). Estes profissionais trabalharam diretamente para adaptar e reimaginar suas trilhas em versões sinfônicas e emocionantes, valorizando cada tema como parte de uma narrativa sonora única.

Para quem gosta de videogames, mas não conhece bem esse universo, a BGS é um bom ponto de partida: imagine um evento gigante — tipo a CCXP —, onde se pode testar jogos, assistir painéis, participar de campeonatos de e-sports, ver lançamentos em primeira mão e, agora, assistir a um concerto de música de videogame com grande produção.

A proposta do “PlayStation The Concert” na BGS é proporcionar uma experiência imersiva e emocionante, capaz de fazer você sentir toda a intensidade e a magia das trilhas sonoras tocadas ao vivo, como se estivesse realmente dentro de um filme épico. Além disso, o evento traz toda a criatividade, a energia vibrante e a dinâmica única que só um jogo pode oferecer, combinando música, tecnologia e emoção para criar um espetáculo inesquecível para todos os fãs de videogames e música.



Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico