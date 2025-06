Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 16 de junho (16/06)

Foto: Sara Maia para O POVO, em 1/7/2012 Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc)

Está aberta mais uma edição do Salão Universitário da UFC, projeto bianual de exposição coletiva no Museu de Arte da UFC (Mauc). A iniciativa reúne "estudantes-artistas e artistas-estudantes" em diversas linguagens, como fotografia, desenho, pintura, gravura, colagem, bordado, tapeçaria, vídeo, escultura, instalação e peça tátil. Foram selecionados 90 trabalhos de estudantes da graduação e da pós-graduação de vários campi da UFC.

Quando: segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; visitação até 1º de agosto

segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; visitação até 1º de agosto Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Últimos shows

A casa de shows Iguatemi Hall chega aos últimos meses de funcionamento. O espaço será encerrado em agosto, para a construção de um condomínio de alto padrão. Até lá, porém, algumas apresentações estão previstas — e os ingressos seguem à venda. Roberto Carlos (13 de julho), Paralamas do Sucesso (26 de julho), Criolo (2 de agosto), Dominguinho com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho (8 de agosto) e Roupa Nova (9 de agosto) integram a lista.

Onde comprar: linktr.ee/iguatemihall e bilheteria do Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)





Bailarina

Com Ana de Armas no papel principal, o filme "Bailarina" está em exibição em cinemas de Fortaleza. Na trama, o espectador é apresentado à história de uma jovem assassina nas tradições dos Ruska Roma para buscar vingança contra quem destruiu sua família. O filme é situado no mesmo universo da franquia "John Wick" e mistura ação coreografada com drama visceral.

Quando e onde: Ingresso.com

June e John

O drama "June e John" é exibido em alguns cinemas de Fortaleza. O filme acompanha a história de John, um homem comum cuja vida é marcada pela monotonia. Isso muda quando conhece June, mulher enigmática que rouba sua atenção. Ele se vê imerso em um romance intenso, que o leva a uma jornada imprevisível. Ele percebe novas situações e desafios e começa a descobrir um lado de si que jamais imaginou existir.

Quando e onde: Ingresso.com

Pirata Bar

Hoje é dia da festa "A Segunda-feira Mais Louca do Mundo", no Pirata Bar. A casa é aberta às 19 horas com recepção do Trio Tapioca. Às 19h30min, é a vez do grupo Piratas do Forró com aulão de forró. Às 22h30min, a Quadrilha Junina Zé Testinha sobe ao palco. Na sequência, a Banda do Pirata toca de forró a samba, do pop rock ao carimbó. A noite é encerrada às 2h30min, com um sopão para os sobreviventes.

Quando: segunda-feira, 16, a partir das 19 horas

segunda-feira, 16, a partir das 19 horas Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas no site pirata.com.br